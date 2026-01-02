طلبت هيئة النقل الكندية (ترانسپورت كندا) من شركة طيران الهند إجراء تحقيق داخلي عاجل في حادثة خطيرة وقعت في 23 ديسمبر 2025، حيث تم إزاحة أحد طياري الشركة من الطائرة قبل إقلاعها من مطار فانكوفر الدولي بعد أن أظهر اختباران للتنفس إيجابية لوجود كحول في دمه، مما يجعله غير صالح للطيران.

وفقًا لوكالة «رويترز» كشف مصدر مطلع على الأمر، أن الشرطة الكندية أجرت الاختبارين في المطار، ووصفت الهيئة الكندية الحادثة بأنها «أمر خطير» في رسالة رسمية موجهة إلى الشركة، محذرة من احتمال اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد الطيار والشركة.

وطالبت الرسالة، التي وقعها مسؤول كندي يدعى أجيت أومن، طيران الهند بتقديم نتائج التحقيق والإجراءات الوقائية بحلول 26 يناير 2026.

من جانبها، أكدت شركة طيران الهند في بيان رسمي أن الرحلة من فانكوفر إلى دلهي (مع توقف في فيينا) تأخرت في اللحظات الأخيرة بسبب الحادثة، وتم استدعاء طيار بديل لتشغيل الطائرة، التي كانت من طراز بوينغ 777 وتتسع لنحو 344 راكبًا.

وأوضحت الشركة أن السلطات الكندية أبدت مخاوف بشأن لياقة الطيار دون الكشف عن تفاصيل إضافية، مشددة على أن «الطيار تم إيقافه عن الطيران أثناء التحقيق، وأن الشركة تتبع سياسة عدم تسامح مطلق مع أي انتهاك للقواعد واللوائح».

وأضافت أن أي انتهاك مؤكد سيؤدي إلى إجراءات تأديبية صارمة.

تأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه طيران الهند، المملوكة لمجموعة تاتا وشركة طيران سنغافورة، تدقيقًا شديدًا على سلامة عملياتها.

فقد لقي 260 شخصًا مصرعهم في حادث تحطم طائرة بوينغ 787 دريملاينر تابعة للشركة في 12 يونيو 2025 أثناء إقلاعها من أحمد آباد، وهو أحد أسوأ الكوارث الجوية في العقد الأخير.

كما أصدرت هيئة الطيران المدني الهندية (DGCA) هذا الأسبوع إنذارات لأربعة طيارين آخرين في الشركة بسبب «مخاوف سلامة خطيرة» تتعلق بالامتثال للوائح واتخاذ قرارات الطاقم، حيث قبلوا تشغيل طائرة بوينغ 787 رغم معرفتهم بأعطال متكررة وتدهور في الأنظمة.

وفي سياق متصل، اقترحت الهيئة الهندية سابقًا تشديد قواعد اختبار الكحول للطواقم، بما في ذلك إسقاط الرخصة نهائيًا بعد 3 اختبارات إيجابية، بينما تحظر القوانين الكندية على الطيارين تشغيل الطائرة خلال 12 ساعة من تناول أي مشروب كحولي.