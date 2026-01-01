رفعت السلطات الإندونيسية، أمس (الأربعاء)، مستوى التحذير من جبل بور ني تيلونج، في مقاطعة آتشيه غربي البلاد إلى المستوى الثاني الأعلى، بعد تسجيل زيادة حادة ومستمرة في النشاط البركاني، شملت سلسلة من الهزات الأرضية البركانية المتكررة.

وأعلن مركز علم البراكين وتخفيف مخاطر الكوارث الجيولوجية التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الرفع جاء بعد رصد 7 هزات بركانية ضحلة و14 هزة بركانية عميقة، إلى جانب هزتين تكتونيتين، خلال الساعات التي سبقت القرار مساء الثلاثاء.

كما سُجلت 7 هزات أرضية محسوسة بين الساعة 20:43 و22:45 مساءً، شعر بها السكان على بعد نحو 5 كيلومترات جنوب غرب القمة.

10 عقود من الهدوء

وجبل بور ني تيلونج هو بركان طبقي يرتفع إلى 2624 متراً فوق سطح البحر، ويقع في مقاطعة بينر ميرياه بآتشيه، ويُعد من البراكين النشطة تاريخياً، وكان آخر ثوران مسجل عام 1924.

وبدأت علامات النشاط المتزايد منذ يوليو الماضي، مع تسجيل نحو 10 هزات بركانية عميقة حتى نهاية ديسمبر، إلا أن النشاط أصبح أكثر كثافة وأقل عمقاً خلال نوفمبر وديسمبر، ما يشير إلى حركة محتملة للماغما داخل البركان.

وأظهرت المراقبة البصرية من قبل الوكالة أن البركان مرئي بشكل واضح ولا ينبعث دخان من فوهته، ورغم ذلك حذرت من ثوران محتمل، بما في ذلك انفجارات جوفية وانبعاث غازات بركانية خطرة بالقرب من المناطق التي تحتوي على فوهات بركانية تنبعث منها الأبخرة والغازات.

مخاوف من انفجار مفاجئ

أوضحت لانا ساريا، القائمة بأعمال رئيس وكالة الجيولوجيا، أن النشاط المغناطيسي «سهل التحفيز» بسبب الاضطرابات التكتونية المحيطة بمنطقة آتشيه، ما يزيد من احتمالية حدوث انفجار فجائي أو انفجار مدفوع بضغط الماغما.

وأعلنت السلطات الإندونيسية عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية من بينها حظر الاقتراب من نطاق 4 كيلومترات حول القمة، وطُلب من السكان في المناطق المجاورة البقاء هادئين واتباع تعليمات السلطات المحلية، وإجلاء مئات السكان من قرى ريمبوني وكامبونغ بانتان بيديانغان في كيتشامات تيمانغ غاجاه، ونقلوا إلى ملاجئ مؤقتة (بما في ذلك مجمع جامعة سياه كوالا).

وأكد مركز علم البراكين استمرار عمل المراقبين على مدار الساعة لتتبع التغيرات في الزلازل والغازات، مع تحذير من أن الوضع قد يتطور بسرعة.

وتقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ، وتضم أكثر من 120 بركاناً نشطاً، ما يجعلها من أكثر الدول عرضة للنشاط البركاني في العالم.