أعلن مركز التكنولوجيا والهندسة للاستخدام الفضائي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن إحدى الفأرات الأربع التي شاركت في مهمة علمية حديثة على متن المحطة الفضائية الصينية، نجحت في إنجاب نسل سليم بعد عودتها إلى الأرض.

رحلة علمية

وكانت الفأرات الأربع قد أُرسلت إلى الفضاء على متن المركبة المأهولة «شنتشو-21» في 31 أكتوبر الماضي، وأقامت داخل موئل مصمم خصيصاً لها في المحطة الفضائية، قبل أن تعود إلى الأرض في 14 نوفمبر.

ولادة ناجحة

وبعد العودة، حملت إحدى الفأرات، ووضعت في 10 ديسمبر الجاري تسعة صغار، نجا منهم ستة، وهو معدل يُعد طبيعياً وفق المعايير البيولوجية. ولاحظ الباحثون أن الفأرة الأم ترضع صغارها بشكل طبيعي، وأن الصغار يتمتعون بنشاط وحالة صحية جيدة.

رسالة علمية

وفي تعليق له، قال الباحث وانغ هونغ وي من معهد علم الحيوانات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم إن هذه المهمة أثبتت أن السفر الفضائي لفترة قصيرة لا يؤثر سلباً على القدرة الإنجابية للفئران.

وأضاف أن هذه النتائج توفّر عينات علمية قيّمة لدراسة تأثير بيئة الفضاء على المراحل المبكرة من نمو الثدييات، وهو ما قد يسهم مستقبلاً في دعم الأبحاث المتعلقة بالرحلات الفضائية طويلة الأمد.