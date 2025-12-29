أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة في تونس بالاحتفاظ بشاب متورط في جريمة قتل فتاة خنقاً، عقب قيامه بتعنيفها داخل منزله في جهة المنزه 7.

تفاصيل الجريمة

وأكدت مصادر أمنية أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة تمكنوا من إيقاف المتهم بعد عملية متابعة دقيقة، واعترف أمام المحققين بكل تفاصيل الجريمة.

وأشار الشاب إلى أن الدافع وراء ارتكابه الجريمة كان خلافاً وقع بينه وبين الضحية، وهو ما أدى إلى تصاعد الأمور إلى هذا الحد المأساوي، وفق ما نقل موقع «ديوان إف أم».

القرار القضائي

وبعد عرض الواقعة على النيابة العامة، أذنت بالاحتفاظ بالمتهم لمواصلة التحقيق في الملابسات وجمع الأدلة والشهادات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.