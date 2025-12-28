مع انتشار نزلات البرد الشتوية بشكل متزايد، حيث تزدهر الفايروسات في الأماكن المغلقة المزدحمة، ويضعف الطقس البارد الدفاعات المناعية في الممرات الأنفية، مما يعيق مقاومة العدوى، يخلط الكثيرون بين الزكام العادي والإنفلونزا الحقيقية.

وتشير تقارير طبية إلى أنه في حين أن انسداد الأنف وسعالاً خفيفاً أمر شائع في البرد، تكون أعراض الإنفلونزا أكثر شدة، مثل الحمى المرتفعة، الصداع، آلام العضلات، سعال جاف مستمر، والتهاب الحلق المؤلم.

وبحسب صحيفة «Mirror» البريطانية، عادةً ما تصل أعراض البرد إلى ذروتها خلال 2 - 3 أيام، وتتعافى خلال أسبوع تقريباً، بينما تسبب سلالة إنفلونزا شرسة انتشاراً واسعاً في المملكة المتحدة هذا العام، مما يجعل التمييز بينهما أكثر أهمية.

الفرق بين البرد والإنفلونزا

وفي هذا السياق، أوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، في فيديو على صفحتها على «تيك توك» ثلاثة فروق رئيسية بين الحالتين في فيديو توعوي.

أولاً: تظهر الإنفلونزا فجأة خلال ساعات قليلة، بينما يبدأ البرد تدريجياً ويؤثر بشكل أساسي على الأنف والحلق.

ثانياً: تسبب الإنفلونزا إرهاقاً شديداً يمنع ممارسة الأنشطة اليومية العادية.

ثالثاً: على الرغم من أن الإنفلونزا غالباً ما تشفى ذاتياً، إلا أنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى بعض الأشخاص.

وأكدت الهيئة أن «أعراض البرد والإنفلونزا مشابهة، لكن الإنفلونزا أكثر شدة»، مشددة على أهمية اللقاح ضد الإنفلونزا للحماية.

أعراض الإنفلونزا الشائعة

- حمى مفاجئة مرتفعة

- آلام في الجسم

- إرهاق شديد

- سعال جاف

- التهاب حلق

- صداع

- صعوبة في النوم

- فقدان الشهية

- إسهال أو آلام بطن

- غثيان وقيء

أعراض البرد العادي

- انسداد أو سيلان الأنف

- عطاس

- التهاب حلق

- بحة في الصوت

- سعال

- إرهاق خفيف

- حمى (نادرة)

- آلام عضلية خفيفة

- فقدان حاسة التذوق والشم

- ضغط في الأذنين والوجه

نصائح الأطباء

وينصح الخبراء بالراحة الكافية، وبشرب السوائل بكثرة، وتناول غذاء صحي خلال العطلات لتعزيز المناعة، مع الابتعاد عن الآخرين لتجنب نقل العدوى، خصوصا إذا كنت مؤهلاً للقاح الإنفلونزا.