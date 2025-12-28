يشعر الكثيرون بإحساس مزعج عندما يتسارع خفقان القلب فجأة لثانية أو اثنتين ثم يعود إلى طبيعته، سواء أثناء الراحة، صعود الدرج، أو حتى في حالات الإثارة، وغالباً ما تكون هذه الحلقات القصيرة غير مقلقة، لكن فهم أسبابها يساعد في تمييز متى قد تشير إلى مشكلة أكبر.

وفي هذا السياق كشف طبيب القلب الهندي الدكتور شايليش سينغ، استشاري مشارك في معهد فورتيس إسكورتس للقلب في أوكلا، نيودلهي، لموقع «onlymyhealth» أسباب تسارع القلب المفاجئ لثوانٍ قليلة، وما يمكن فعله حيال ذلك.

الأسباب الشائعة لتسارع القلب المفاجئ

يُعرف تسارع القلب المفاجئ أيضاً بـ«الخفقان»، ويحدث عندما ينبض القلب أسرع من المعتاد لفترة قصيرة، ويقول الدكتور سينغ إن القلب حساس جداً للمحفزات الداخلية والخارجية، ومن أبرز الأسباب:

1 - التوتر والقلق

يؤدي الضغط العاطفي أو نوبات القلق إلى إفراز هرمون الأدرينالين، ما يسرع نبضات القلب مؤقتاً حتى دون نشاط بدني.

2 - الكافيين أو المنبهات

الإفراط في القهوة، مشروبات الطاقة، أو بعض الأدوية (مثل مضادات الاحتقان أو أدوية الربو) يمكن أن يسبب تسارعاً قصيراً.

3 - الجفاف وعدم توازن الأملاح

انخفاض مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم يعيق التوصيل الكهربائي في القلب، مما يسبب خفقاناً عابراً.

4 - التغيرات الهرمونية

خصوصاً أثناء الدورة الشهرية، الحمل، أو سن اليأس، تجعل القلب أكثر حساسية للإيقاعات غير الطبيعية.

5 - التغيير المفاجئ في وضعية الجسم

الانتقال السريع من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف يؤثر مؤقتاً على ضغط الدم والدورة الدموية.

6 - الجهد البدني أو التمارين

ارتفاع معدل ضربات القلب أمر طبيعي أثناء النشاط، لكنه قد يستمر لثوانٍ بعد التوقف، خصوصاً لدى غير المعتادين على الرياضة.

علامات التحذير من تسارع القلب المفاجئ

يؤكد الدكتور سينغ: «غالباً ما تكون الخفقانات القصيرة العابرة غير ضارة، لكن التكرار أو الاستمرار قد يشير إلى اضطراب إيقاع القلب»، لذا يُنصح باستشارة الطبيب فوراً حال ظهور الأعراض التالية:

- تسارع متكرر يدوم أكثر من دقائق

- دوار، إغماء، أو ألم صدر

- ضيق تنفس أو إرهاق شديد

- إيقاع غير منتظم مع إزعاج

وقد تشير هذه العلامات إلى حالات مثل الرجفان الأذيني أو تسرع القلب فوق البطيني.

الوقاية وإدارة تسارع القلب

عادةً ما تُساعد التغييرات البسيطة في نمط الحياة على تقليل تكرار هذه النوبات، وإليك بعض الطرق التي يُوصي بها الخبراء والتي يُمكنك تجربتها:

- تجنب الكافيين، الكحول، والنيكوتين

- الحفاظ على الترطيب وتناول أطعمة غنية بالإلكتروليتات

- ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق، اليوغا، أو التأمل

- الحصول على قسط كافٍ من النوم

- استشارة الطبيب حول الأدوية التي قد تسبب خفقاناً

ويُشدد استشاري القلب الهندي الشهير على أن تسارع القلب القصير غالباً رد فعل طبيعي للتوتر، التمارين، أو التغيرات الهرمونية، مؤكداً أن إهمال الحالات المتكررة قد يخفي اضطراباً في إيقاع القلب، الأمر الذي يتطلب استشارة الطبيب فوراً.