واصل الدولار الأمريكي موجة ارتفاع طفيف أمام الجنيه المصري التي بدأت في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.



وفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.60 جنيه للشراء، مقابل 47.70 جنيه للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 47.48 جنيه للشراء، مقابل 47.58 جنيه للبيع.



متوسط السعر



وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي المصري مستوى 47.53 جنيه للشراء، مقابل 47.67 جنيه للبيع.



وفي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والتجاري الدولي - مصر، والبنك الأهلي الكويتي، و«إتش إس بي سي»، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.57 جنيه للشراء، مقابل 47.67 جنيه للبيع.



وفي «ميد بنك» والبركة – مصر، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 47.55 جنيه للشراء، مقابل 47.65 جنيه للبيع.



خفض الفائدة



ونهاية الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بداية 2025، متوافقاً مع التوقعات، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب.