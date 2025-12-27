قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم (السبت)، بحبس الإعلامية مصممة الديكور المصرية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها في قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية تعود لفنانين أوروبيين، من بينهم فنانة دنماركية.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى حلقة تلفزيونية أُذيعت في يونيو الماضي ضمن برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة ON، ظهرت خلالها مها الصغير وهي تعرض عدداً من اللوحات الفنية، مؤكدة أنها من إبداعها الشخصي.

اكتشاف السرقة

عقب بث الحلقة، أعلنت الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون أن إحدى اللوحات المعروضة، وتحمل عنوان «صنعت لنفسي بعض الأجنحة» (I Made Myself Some Wings)، هي عملها الأصلي الذي أنجزته عام 2019.

اتهام صريح

وأكدت نيلسون، عبر حسابها على «إنستغرام»، أن اللوحة المعروضة نسخة مطابقة تماماً لعملها الأصلي دون أي تعديل أو إعادة رسم، مشيرة إلى أن عرضها تم دون إذن مسبق، ما يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الفكرية.

فنانون آخرون

ولم تقتصر الاتهامات على الفنانة الدنماركية، إذ انضم فنانون من فرنسا وألمانيا إلى القضية، مؤكدين تعرض أعمالهم الفنية للعرض والنسب دون إذن أو إشارة إلى أصحابها الأصليين.

تحرك رسمي

وعلى خلفية البلاغات، أحالت الجهات المختصة القضية إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات شملت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي سبق أن قرر منع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر، قبل إحالة الملف إلى المحكمة الاقتصادية.

سند قانوني

واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي يجرم نشر أو عرض المصنفات الفنية دون موافقة أصحاب الحقوق، ويقر عقوبات بالحبس والغرامة.

جدل واسع

ويأتي الحكم في ظل جدل إعلامي وشعبي واسع أثاره الظهور التلفزيوني، خصوصاً مع تزامنه مع الأنباء المتداولة حول انفصال مها الصغير عن الفنان أحمد السقا.