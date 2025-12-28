انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 109.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 10416.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 136 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 234 شركة.



وكانت أسهم شركات طيران ناس، وأماك، وصادرات، ورؤوم، والكابلات السعودية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات متكاملة، ووفرة، وسي جي إس، ولجام للرياضة، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.08% و8.35%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، وأرامكو السعودية، والكيمائية، وباتك، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، واس تي سي، وعلم، والمسار الشامل، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 186.91 نقطة، ليصل إلى مستوى 23244.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.8 مليون سهم.