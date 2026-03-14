أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للمملكة عند مستوى «A+»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة. وأشارت إلى أن السيناريو الأساسي يقوم على توقع تراجع التهديدات بحلول نهاية مارس الجاري، في ظل تراجع حدة التوترات الإقليمية، وفقاً لـ«رويترز».

وفيما يخص مخاطر إغلاق مضيق هرمز، رأت الوكالة أن المملكة تمتلك قدرة على احتواء هذا السيناريو عبر تحويل صادراتها النفطية والغازية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مستعينةً بخط أنابيب النفط الممتد من الشرق إلى الغرب.

وخلصت «ستاندرد آند بورز» إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قناعتها بقدرة المملكة على امتصاص تداعيات الصراع الإقليمي الراهن وتجاوزها.