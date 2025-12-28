يُتوقع أن تعمم بريطانيا على قوات الشرطة في جميع مقاطعات المملكة المتحدة حجاباً «ممغنطاً»، لاستقطاب مزيد من النساء المسلمات للانضمام إلى الشرطة. وصمم «الحجاب الأزرق الخفيف»، بحيث يمنع خنق من ترتديه، ويحافظ على حشمة الشرطيات المسلمات، اللاتي يعتبرن غطاء الرأس تقليداً لدى المسلمات في أرجاء العالم.

وتم توزيع الحجاب فعلياً لجميع الشرطيات المسلمات في مقاطعة ليسترشاير. وتقدمت الشرطة في مقاطعات أخرى بطلبات لتزويدها به. ويتوقع، أن يعمم هذا الحجاب الممغنط على المسلمات العاملات في خدمات الطوارئ الأخرى، كالإسعاف والعاملات في الخدمة الصحية البريطانية.

ويتكون الحجاب الجديد من قطعتي قماش تم توصيلهما بمشبك (إبزيم) مغناطيسي، يقوم بفك قطعتي القماش بسهولة في حال حدوث مواجهات، من دون أن يؤدي ذلك إلى كشف شعر رأس الشرطية المسلمة.

ويهدف الحجاب الممغنط إلى حماية من ترتديه من الاعتداءات، ومن نزول الحجاب إلى منطقة العينين بحيث يحجب النظر أثناء المواجهات.

وقام بتطوير الفكرة السارجنت بقوة شرطة مقاطعة ليسترشاير ياسين ديساي، رئيس رابطة ضباط الشرطة المسلمين في المقاطعة، بعد تجارب وأبحاث استمرت 20 عاماً.

وشدد ديساي على أن هذا الحجاب يضمن الحفظ على كرامة الشرطية التي لا تقبل كشف شعر رأسها. وقالت متحدثة باسم شرطة المقاطعة، إن الحجاب الممغنط مريح، وآمن، ويبدو أنيقاً، ومهنياً.