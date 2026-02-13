أعلنت جامعة ولاية كارولاينا الجنوبية، تعليق الدراسة يوم (الجمعة)، عقب حادث إطلاق نار مروّع وقع مساء (الخميس)، في مجمع «هوجين سويتس» السكني الطلابي داخل الحرم الجامعي.

وأسفر الحادث الذي وقع داخل الجامعة التي تعد إحدى الجامعات التاريخية السوداء العريقة عن مقتل شخصين وإصابة شخص ثالث بجروح، وفق بيان رسمي صادر عن إدارة الجامعة.

وأدت الحادثة إلى فرض إغلاق أمني كامل على الحرم الجامعي بدءاً من مساء (الخميس)، واستمر حتى ساعات الصباح الباكر من الجمعة، مع مشاركة إدارة إنفاذ القانون في كارولاينا الجنوبية إلى جانب الشرطة المحلية في أورنجبورغ ومكتب الشريف للمقاطعة في التحقيقات وتأمين المنطقة المحيطة.

وقالت الجامعة في بيانها: «تم إلغاء الدراسة يوم الجمعة للسماح بتقييم الأمن الكامل ولتوفير خدمات الدعم النفسي والإرشاد للطلاب والعاملين»، مؤكدة توفير مستشارين نفسيين متاحين على الفور لأفراد المجتمع الجامعي المتأثرين بالحادث.

وتعد جامعة ولاية كارولاينا الجنوبية التي تأسست عام 1896، الجامعة العامة التاريخية السوداء الوحيدة في ولاية كارولاينا الجنوبية، وتقع في مدينة أورنجبورغ على بعد حوالى 70 كم جنوب شرق كولومبيا عاصمة الولاية، وتضم نحو 2500-3000 طالب، وتشتهر ببرامجها في العلوم الزراعية، التعليم، والأعمال.

وتعتبر الحادثة هي الثانية من نوعها خلال العام الدراسي 2025-2026؛ حيث شهد الحرم الجامعي في أكتوبر الماضي، إطلاق نارين منفصلين خلال احتفالات العودة للمنزل، أسفرا عن مقتل شخص وإصابة آخرين، مما أدى أيضاً إلى إغلاق أمني وإلغاء دراسة لأيام.

وتأتي الحادثة ضمن موجة متكررة من حوادث إطلاق النار في الحرم الجامعي الأمريكي، حيث سجلت الولايات المتحدة عشرات الحوادث المميتة في الجامعات خلال السنوات الأخيرة، مما يعيد النقاش حول قوانين السلاح، الأمن الجامعي، والصحة النفسية.