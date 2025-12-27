أعلنت وزارة المالية الباكستانية، اليوم (السبت)، وفاة الدكتورة شمشاد أختر، أول امرأة ترأست البنك المركزي الباكستاني، وزيرة المالية الانتقالية مرتين، عن عمر يناهز 71 عاماً إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وكانت الدكتورة أختر تشغل منصب رئيسة بورصة باكستان للأوراق المالية حتى لحظة وفاتها، ما جعلها تتمتع بدور نادر يجمع بين السياسة النقدية، وإدارة المالية العامة، وأسواق رأس المال في باكستان.

مناصب شمشاد أختر

شغلت أختر منصب محافظ بنك الدولة الباكستاني من عام 2006 إلى 2009، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب التاريخي، كما تولت وزارة المالية في الحكومتين الانتقاليتين قبل الانتخابات العامة في عامي 2018 و2024.

وصف وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب الراحلة بأنها «صوت مبدئي وكريم في تاريخ الاقتصاد الباكستاني»، مشيداً بنزاهتها ومهنيتها وخدمتها الطويلة للوطن.

وقال في بيان رسمي: «خدمت البلاد بصدق وتفانٍ في أعلى المناصب الاقتصادية»، معبراً عن تعازيه الحارة لأسرتها وأصدقائها وزملائها.

من هي شمشاد أختر؟

وتُعتبر الدكتورة شمشاد أختر واحدة من أكثر صانعي السياسات الاقتصادية خبرة دولية في باكستان، حيث شغلت مناصب عليا في البنك الدولي كنائبة رئيس، وأمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (إسكاب)، إضافة إلى عملها السابق في بنك التنمية الآسيوي.

ولدت أختر في مدينة حيدر آباد، وتلقت تعليمها في كراتشي وإسلام آباد، وحصلت على درجات علمية من جامعة البنجاب، وجامعة قائد أعظم، وجامعة ساسكس في بريطانيا، وكلية بايسلي للتكنولوجيا في المملكة المتحدة.

تركت الراحلة إرثاً اقتصادياً بارزاً يُذكر بالاحترام، وسط حزن عميق في الأوساط المالية والسياسية الباكستانية.