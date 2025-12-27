مع حلول فصل الشتاء وتراجع التعرض لأشعة الشمس، يعاني كثيرون من نقص فيتامين D، المعروف بـ«فيتامين الشمس»، وهو نقص يرتبط بحالات الإرهاق، وانخفاض المزاج، وضعف الطاقة العامة خلال الأشهر الباردة.

لماذا يزداد النقص شتاءً؟

يعتمد الجسم بشكل أساسي على أشعة الشمس لإنتاج فيتامين D، ومع قِصر ساعات النهار وكثرة الأجواء الغائمة، يقل إنتاجه الطبيعي، ما يجعل نقصه شائعاً خلال فصلَي الخريف والشتاء.

توصيات طبية

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتناول مكملات فيتامين D يومياً خلال أشهر الشتاء، مؤكدة أن النقص ينتشر في الفترة من أكتوبر إلى مارس، وغالباً ما يمر دون ملاحظة.

فوائد متعددة

وبحسب الدكتورة أسيا مولا (طبيبة عامة) يلعب فيتامين D دوراً محورياً في دعم صحة العظام، وتقوية الجهاز المناعي، والمساهمة في تحسين الحالة النفسية والرفاهية العامة.

أعراض خفية

وأوضحت مولا أن أعراض نقص فيتامين D قد تكون غير واضحة، مثل التعب العضلي أو الآلام العامة، وغالباً ما يُرجعها البعض إلى التوتر أو التقدم في العمر أو برودة الطقس، مشيرة إلى أن فحص دم بسيط كفيل بتشخيص النقص بدقة.

علامات تحذيرية

ومن أبرز العلامات التي قد تشير إلى نقص فيتامين D، الإرهاق المستمر، وانخفاض المزاج وضبابية التفكير، وآلام العظام، وضعف العضلات.

وأكدت الطبيبة أن الشعور بانخفاض المزاج في الأيام القصيرة والمظلمة أمر شائع، إلا أن الحفاظ على مستوى كافٍ من فيتامين D يظل عاملاً مهماً للتقليل من هذه الأعراض.

الجرعة الموصى بها

وتشير التوصيات الصحية إلى أن الجرعة اليومية الموصى بها تبلغ 10 ميكروغرامات للبالغين والأطفال من عمر عام فأكثر، بما في ذلك الحوامل والمرضعات، بينما يحتاج الرضع حتى عمر عام إلى ما بين 8.5 و10 ميكروغرامات يومياً.

تحذير من الإفراط

وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من تجاوز الجرعات الآمنة، إذ لا ينبغي أن تتعدى 100 ميكروغرام يومياً للبالغين، و50 ميكروغراماً للأطفال من عمر عام إلى 10 أعوام، و25 ميكروغراماً للرضع دون 12 شهراً.

مصادر غذائية طبيعية

وإلى جانب المكملات وأشعة الشمس، يمكن دعم الجسم بفيتامين D من خلال الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل، واللحوم الحمراء، وصفار البيض، والأطعمة المدعمة مثل بعض أنواع الحبوب ودهون الطهي، والكبد (مع تجنبه للحوامل).

ويؤكد خبراء الصحة أن الانتباه لمستويات فيتامين D خلال الشتاء قد يكون خطوة بسيطة لكنها فعالة لمواجهة التعب وتحسين المزاج في هذا الفصل.