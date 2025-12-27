تجاهل كل من الإعلامي المصري عمرو أديب والإعلامية المصرية لميس الحديدي في أول تعليق لهما الحديث عن طلاقهما أو خلافاتهما الشخصية، وتفاعلا مع فوز المنتخب المصري على جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

10

عبر عمرو أديب عن إعجابه بأداء نجم منتخب مصر محمد صلاح بعد تسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء، مشيدًا بثقته وقدرته على الحسم في اللحظات الصعبة، حيث لاقت تدوينته تفاعلًا واسعًا رغم إغلاق خاصية التعليقات.



11

لميس الحديدي تدعم المنتخب المصري

من جانبها، دعمت لميس الحديدي المنتخب المصري، وأشادت بروح اللاعبين القتالية وقدرتهم على الحفاظ على الفوز رغم النقص العددي، كما أثنت على تألق حارس المرمى محمد الشناوي، مؤكدة استمرار دعمها للفراعنة.

طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي

انفصل الإعلامي عمرو أديب عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي بعد علاقة زوجية استمرت لأكثر من 25 عامًا، منذ عام 1998، وذلك دون إعلان مباشر من الطرفين حتى الآن.

احترام متبادل

وأفادت مصادر مقربة أن قرار الانفصال جاء بهدوء وبناءً على رغبة لميس الحديدي، في أجواء يسودها التفاهم والاحترام المتبادل، بعيدًا عن أي خلافات أسرية، مع حرص الطرفين على الحفاظ على علاقة ودية واحترام خصوصية هذه المرحلة.