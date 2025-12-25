انفصل الإعلامي المصري عمرو أديب عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي، رسمياً، بعد زواج استمر أكثر من 25 عاماً.

احترام متبادل

وأكدت مصادر مقربة من عمرو أديب ولميس الحديدي طلاقهما رسمياً أمس، بناءً على طلب الأخيرة، في أجواء اتسمت بالاحترام المتبادل والتفاهم، وحرص الطرفان على إبقاء علاقتهما ودية تقديراً لسنوات الارتباط الطويلة التي جمعت بينهما منذ 1998.

وأشارت المصادر إلى أن طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب جاء بعيداً عن أي خلافات عائلية، وتم بهدوء في إطار من الخصوصية، في الوقت الذي لم يُصدر فيه أي منهما تصريحاً رسمياً حتى الآن.

أشهر ثنائي إعلامي

وتعد لميس الحديدي وعمرو أديب من أشهر الثنائيات الإعلامية في الوسط المصري، وارتبط الثنائي بعلاقة زواج امتدت منذ 1998، وأنجبا ابنهما الوحيد نور.

وتم الانفصال بينهما بعد احتفالهما قبل شهر بخطبة ابنهما نور في حفل عائلي بسيط جمع أفراد الأسرة بجانب عدد من الأصدقاء المقربين فقط.

ومنذ أشهر، بدأت شائعات انفصال الثنائي في الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت بعض التقارير رغبة الإعلامي المصري في الزواج من سيدة أعمال أخرى تمتلك سلسلة محلات شهيرة، إلا أن الثنائي التزما الصمت إزاء تلك الشائعات ولم يردا عليها. واعتبر البعض أن ظهورهما في خطبة ابنهما نفي لتلك الأنباء.