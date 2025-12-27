تجاوزت قيمة الصفقات العالمية 4 تريليونات دولار في 2025 للمرة الأولى منذ طفرة 2021، لتصل إلى 4.5 تريليون دولار، بزيادة تقارب 50% مقارنة بـ2024، وفقاً بيانات مجموعة بورصة لندن.



وأُبرمت 68 صفقة ضخمة بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار للصفقة، أعادت تشكيل قطاعات من الإعلام إلى الصناعات، مدفوعة بانتعاش الأسواق، وسهولة التمويل، وتخفيف القيود التنظيمية في الولايات المتحدة.



وأسهم هذا الزخم في رفع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى نحو 135 مليار دولار، بزيادة 9% على أساس سنوي، وهو ثاني أعلى مستوى تاريخياً.



صفقات الأسهم



واستحوذت الشركات الأمريكية على أكثر من نصف القيمة الإجمالية، بصفقات بلغت 2.3 تريليون دولار، وهي أعلى نسبة منذ 1998.



ورغم الطفرة، انخفض عدد الصفقات الإجمالي 7% إلى أدنى مستوى منذ 2016، كما ارتفعت صفقات الأسهم الخاصة بنحو 25% فقط إلى 889 مليار دولار، مع استمرار صعوبات التخارج.