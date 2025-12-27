تعطلت نحو 5 آلاف رحلة جوية بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب تحذيرات من هبوب ​عاصفة ​شتوية.

وذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات ​الجوية أن شركات طيران ‍في الولايات المتحدة ألغت وأرجأت آلاف الرحلات خلال ذروة موسم السفر اليوم بسبب تحذيرات من هبوب ​عاصفة ​شتوية ​شديدة.

وأفاد الموقع بإلغاء 1139 رحلة وإرجاء 3808 رحلات إلى وقت آخر بسبب التحذيرات من العاصفة الشتوية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية ‌الوطنية ⁠تحذيرات من هبوب عواصف شتوية اليوم، ‌قائلة إنها ستتسبب في ظروف سفر خطرة ⁠في ​منطقة البحيرات العظمى وصولاً إلى شمال وسط المحيط الأطلسي وجنوب نيو إنجلاند ​اليوم وحتى صباح غد (السبت).

وأصدرت مدينة نيويورك تحذيراً من السفر طوال فترة العاصفة، حيث تحد درجات الحرارة المنخفضة من ذوبان الثلوج، ما يزيد من خطر انزلاق الطرق.