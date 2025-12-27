تعطلت نحو 5 آلاف رحلة جوية بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب تحذيرات من هبوب عاصفة شتوية.
وذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية أن شركات طيران في الولايات المتحدة ألغت وأرجأت آلاف الرحلات خلال ذروة موسم السفر اليوم بسبب تحذيرات من هبوب عاصفة شتوية شديدة.
وأفاد الموقع بإلغاء 1139 رحلة وإرجاء 3808 رحلات إلى وقت آخر بسبب التحذيرات من العاصفة الشتوية.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من هبوب عواصف شتوية اليوم، قائلة إنها ستتسبب في ظروف سفر خطرة في منطقة البحيرات العظمى وصولاً إلى شمال وسط المحيط الأطلسي وجنوب نيو إنجلاند اليوم وحتى صباح غد (السبت).
وأصدرت مدينة نيويورك تحذيراً من السفر طوال فترة العاصفة، حيث تحد درجات الحرارة المنخفضة من ذوبان الثلوج، ما يزيد من خطر انزلاق الطرق.