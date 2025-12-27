أصيب 15 شخصاً في مصنع وسط اليابان (الجمعة)، إثر هجوم بسكين ومادة سائلة مجهولة.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلامية، فإن 8 أشخاص أصيبوا طعناً بسكين، و7 آخرين أصيبوا جراء مادة كيميائية مبيضة ألقيت عليهم، فيما تطلبت حالة 5 أشخاص على الأقل رعاية طارئة من دون أن يعرف مدى خطورة إصاباتهم، بحسب الدفاع المدني.

وقالت شرطة إقليم شيزوكا إن المهاجم يبلغ من العمر 38 عاماً، وقد قبض عليه ووجهت له تهمة محاولة الشروع في القتل، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ووقع الهجوم في مصنع للمطاط بمدينة ميشيما تابع لشركة يوكوهاما رابر المتخصصة في تصنيع إطارات الشاحنات والحافلات.

ونادراً ما تقع جرائم عنيفة في اليابان في ظل قوانين أسلحة من الأشد صرامة في العالم.

وفي عام 1995، أودى هجوم بغاز السارين في مترو طوكيو بحياة 14 شخصاً، وأسفر عن آلاف الإصابات.