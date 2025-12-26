كعادته في كل عام، ورغم الانتقادات المستمرة، احتفل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد الميلاد (الكريسماس).

ويشارك محمد صلاح حالياً مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، ما حرمه من الاحتفال مع ابنتيه «مكة، وكيان» كما جرت العادة، لكنه حرص على مشاركة صورة لابنتيه بجوار شجرة الكريسماس عبر حساباته.

ويستعد صلاح برفقة المنتخب المصري لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا غداً (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بفوز صعب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفي «الفراعنة» كل من عمر مرموش، ومحمد صلاح.

ويُعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، وكان آخر تتويج عام 2010 تحت قيادة المدير الفني الأسطوري حسن شحاتة.

ويطمح المدير الفني حسام حسن إلى قيادة المنتخب المصري لاستعادة الأمجاد، وإضافة اللقب القاري الثامن إلى خزائن الكرة المصرية.