دراسة تكشف مخاطر غير متوقعة لـ«سكر الدايت» على الكبد

كشفت دراسة علمية حديثة تتعلق بأحد أشهر بدائل السكر، إذ بيّنت أن السوربيتول المستخدم على نطاق واسع في المنتجات «قليلة السعرات» و«الخالية من السكر» قد لا يكون آمناً كما يُروَّج له.

كيف يُنتَج «سكر الدايت» داخل الجسم؟

وأظهرت النتائج أن هذا المُحلّى يمكن أن يتحول داخل الجسم إلى مركبات تتصرف بطريقة قريبة من الفركتوز، ما قد يفرض عبئاً إضافياً على الكبد ويُحدث اضطرابات في عمليات الأيض، حتى لدى الأشخاص الأصحاء.

الدراسة المنشورة في Science Signaling جاءت ضمن أبحاث يقودها العالم Gary Patti في Washington University in St. Louis، وركّزت على تتبّع المسارات الأيضية للسكريات البديلة وتأثيرها المباشر على الكبد، في نتائج قد تعيد النظر في مفهوم «البديل الآمن للسكر»، وفق ما أورده موقع ScienceDaily.

وتوصل الباحثون إلى أن السوربيتول يمكن أن يُنتَج داخل الأمعاء من الغلوكوز بعد تناول الطعام، حتى لدى الأشخاص الأصحاء، وليس فقط في حالات مرضية مثل السكري. وفي حال عدم توفر بكتيريا معوية قادرة على تفكيكه، ينتقل السوربيتول إلى الكبد، حيث يتحول إلى مشتق من الفركتوز ويُطلق استجابات أيضية مشابهة لتلك المرتبطة بالفركتوز المعروف بتأثيره السلبي على صحة الكبد.

كما أوضحت الدراسة أن بعض أنواع بكتيريا الأمعاء تستطيع تكسير السوربيتول وتحويله إلى نواتج غير ضارة، إلا أن هذه الآلية الدفاعية قد تفشل عند غياب تلك البكتيريا أو عند استهلاك كميات كبيرة من السوربيتول أو الغلوكوز، ما يسمح بتراكمه ووصوله إلى الكبد.

وأشارت النتائج إلى أن الاعتماد على المُحلّيات البديلة، خصوصاً لدى مرضى السكري أو من يسعون لتقليل استهلاك السكر، قد لا يكون خالياً من المخاطر. فالسوربيتول، رغم تسويقه كمكوّن «خفيف»، يمكن أن يساهم في تطور الكبد الدهني ومشكلات أيضية عند الإفراط في تناوله.

هل «البديل الآمن للسكر» دقيق علمياً؟

وأكدت الدراسة أن فكرة «البديل الآمن للسكر» ليست دائماً دقيقة، وأن بعض الكحولات السكرية قد تسلك مسارات غير متوقعة داخل الجسم. وبحسب الباحثين، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، لكن الرسالة الأساسية واضحة: تقليل السكر لا يعني بالضرورة تجنّب آثاره على الكبد.