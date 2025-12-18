حذّرت دراسات حديثة من التأثيرات السلبية المتزايدة لمقاطع الفيديو القصيرة على عقول الأطفال والمراهقين، مؤكدة أن الإفراط في مشاهدة هذا النوع من المحتوى قد يؤدي إلى تشتت الانتباه، ضعف التركيز، وتراجع القدرة على التعلّم على المدى الطويل، وفق ما أورده موقع «24» نقلًا عن آراء خبراء في علم النفس والنمو العصبي.

وأوضح المختصون أن المحتوى القصير والسريع، المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، يعتمد على التحفيز الفوري والمتكرر، ما يدرّب الدماغ — خصوصًا في سنوات النمو — على البحث الدائم عن الإثارة السريعة، ويقلل من قدرته على الصبر والتركيز في المهمات التي تتطلب وقتًا وجهدًا ذهنيًا أطول، مثل الدراسة والقراءة. وأشاروا إلى أن الدماغ الصغير يكون أكثر عرضة للتأثر بهذا النمط من الاستهلاك الرقمي.

وبيّنت الدراسات أن الاستخدام المكثف لمقاطع الفيديو القصيرة قد يرتبط بزيادة القلق، ضعف الذاكرة العاملة، وتراجع التحكّم في الانفعالات، إضافة إلى صعوبات في النوم نتيجة التحفيز المستمر قبل النوم. كما حذّر الخبراء من أن الاعتياد المبكر على هذا المحتوى قد ينعكس سلبًا على الأداء الأكاديمي والعلاقات الاجتماعية.

ودعا المختصون الآباء إلى تنظيم وقت استخدام الشاشات، وتشجيع الأبناء على أنشطة بديلة مثل القراءة، اللعب الحركي، والهوايات الإبداعية، إلى جانب المشاركة الواعية في اختيار المحتوى المناسب، وأكدوا أن التوازن الرقمي لا يعني المنع التام، بل التوجيه والمتابعة بما يحفظ صحة الطفل الذهنية والنفسية.