كادت طائرة تابعة لشركة «جيت بلو» الأمريكية تتعرض لتصادم جوي مع طائرة للتزود بالوقود تابعة للقوات الجوية الأمريكية، أثناء صعودها بعد الإقلاع من جزيرة كوراساو في البحر الكاريبي، في حادثة وُصفت بالخطيرة.

وأفاد الطيار، وفق تسجيلات لمراقبة الحركة الجوية، بأنه اضطر إلى إلغاء الصعود فور رصده حركة جوية أمامه على مسافة نحو خمسة أميال، ليتبيّن لاحقاً أنها طائرة عسكرية تحلّق على الارتفاع نفسه، ما استدعى اتخاذ مناورة فورية لتفادي الاصطدام.

وقال الطيار لمراقب الحركة الجوية: «كاد يحدث تصادم في الجو لقد عبروا مباشرة في مسار طيراننا ولم يكونوا قد فعّلوا جهاز الإرسال والاستقبال، وهذا أمر خطير»، مشيراً إلى أن الطائرة العسكرية واصلت لاحقاً تحليقها باتجاه المجال الجوي الفنزويلي.

وأكد مراقب الحركة الجوية أنه لم يتمكن من رصد الطائرة العسكرية على شاشاته بسبب تعطيل جهاز الإرسال الخاص بها.

فتح تحقيق رسمي

من جهته، قال المتحدث باسم شركة «جيت بلو»، ديريك دومبروفسكي، إن الشركة أبلغت السلطات الفيدرالية الأمريكية بالحادث، مؤكداً استعدادها للتعاون الكامل مع أي تحقيق. وأضاف أن طاقم الرحلة مدرّب على التعامل مع الحالات الطارئة واتباع إجراءات السلامة المعتمدة.

وأوضح أن الحادث وقع أثناء رحلة «جيت بلو» رقم 1112 المتجهة من كوراساو إلى مطار جون إف. كينيدي في نيويورك.

مراجعة عسكرية وتحذيرات جوية

بدورها، أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية أنها على علم بالتقارير المتعلقة بعمليات الطائرات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي، وأنها تجري حالياً مراجعة داخلية للوقوف على ملابسات الحادث.

ويأتي هذا التطور في وقت تكثّف الولايات المتحدة عملياتها الجوية لمكافحة تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، وسط تحذيرات سابقة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بشأن الأوضاع الأمنية المتدهورة في المجال الجوي الفنزويلي.