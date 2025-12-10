شهد أحد الطرق السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية حادثة نادرة وغير متوقعة، حين اصطدمت طائرة صغيرة بمؤخرة سيارة أثناء محاولتها الهبوط اضطرارياً على طريق مزدحم مساء الإثنين الماضي. وأثارت الواقعة ذهول المارة وشغلت وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، وثّقت كاميرا إحدى المركبات اللحظات المفزعة للاصطدام، حين ظهرت الطائرة من طراز بيتشكرافت 55 وهي تهبط بسرعة نحو الطريق المزدحمة في ساعة الذروة، لتصطدم مباشرة بسيارة تويوتا كامري موديل 2023. ووقعت الحادثة عند الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً في المسار الجنوبي للطريق السريع بمدينة كوكوا، بحسب إفادة دورية الطرق السريعة في فلوريدا.

وقال جيم كوفي، أحد الشهود: «رأينا الطائرة تهبط من السماء مباشرة، وكادت تصطدم بمركبتي». وأضاف بيتر كوفي، نجل الشاهد: «اعتقدت أنها ستتجنب السيارة، لكن عجلاتها اصطدمت بمؤخرة السيارة مباشرة، كانت لحظة مرعبة للغاية».

ولحسن الحظ، نجت قائدة السيارة البالغة من العمر 57 عاماً بإصابات طفيفة، بينما خرج كل من قائد الطائرة وراكبه البالغين من العمر 27 عاماً دون أي إصابات، وبقيا في موقع الحادثة لتقديم تعاون كامل للسلطات.

وتتولى إدارة الطيران الفيدرالية التحقيق في سبب الهبوط الاضطراري للطائرة، في حين تجري دورية الطرق السريعة تحقيقاً موازياً في الاصطدام، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.