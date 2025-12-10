بعد أعوام طويلة من الغموض، انقلب مسار إحدى أكثر القضايا تعقيداً في النمسا بعدما اعترف صديقٌ سابق بقتل شابة اختفت قبل نحو ثماني سنوات في العاصمة فيينا، ثم إخفاء جثتها داخل ميدان تدريب عسكري. الإعلان الجديد، وفق ما أكده المتحدث باسم الشرطة والمدعون العامون، مثّل التطور الأبرز في حادثة شغلت الرأي العام لسنوات.

وتعود القصة إلى يناير من عام 2018، حين أُبلغ عن فقدان شابة كانت تبلغ من العمر 21 عاماً بعد تغيّبها المفاجئ عن عملها. ومنذ اللحظة الأولى، توجّهت الشكوك نحو شريكها السابق الذي كان في الـ24 من عمره، لكنه أكد آنذاك أن العلاقة انتهت قبل اختفائها. ورغم تفتيش شقتها بشكل موسّع، لم تتمكن الشرطة الجنائية من العثور على أي مؤشر لحدوث عنف.

عمليات البحث الواسعة التي شارك فيها مئات الضباط وكلاب التتبع ومعدات الحفر، إلى جانب النداءات العامة، لم تُسفر عن أي خيط يوضح مصير الشابة. لكن نقطة التحول جاءت هذا العام، حين وصلت إلى المحققين رسالة صوتية مستخرجة من محادثة عبر الإنترنت، بدا فيها المشتبه به متحدثاً عن «كيفية التخلص من جثة دون ترك أي آثار».

وقال المحقق فولفجانج ليهنر إن تلك الرسالة، إضافة إلى الضغوط المتزايدة والاستجوابات المتلاحقة وحادثة عنف حديثة تتعلق بامرأة أخرى، دفعت المشتبه به البالغ من العمر ٣٢ عاماً إلى الاعتراف. وأوضح أنه قام بخنق الشابة بعد أن أبلغته برغبتها في الانفصال، ثم نقل الجثة إلى ميدان تدريب تابع للقوات المسلحة بالقرب من فيينا، حيث أخفاها تحت الأوراق والأغصان.

وبعد إعادة فتح التحقيقات بناءً على الاعتراف، أعلنت السلطات العثور على رفات الضحية في الموقع ذاته، لتُغلق أخيراً واحدة من أكثر حوادث الاختفاء غموضاً في البلاد.