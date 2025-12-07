كانت أم إسبانية (48 عامًا) تحتفل قبل يوم واحد بعيد ميلاد توأميها، تشتري لهما الهدايا وتبتسم، قبل أن يتحول يوم أمس (السبت) إلى كابوس مأساوي. وأدى سقوط العائلة من الطابق العاشر في برج سكني بمدينة مدريد بحياتها على الفور، بينما أصيب التوأمان بجروح خطيرة، يخشى الأطباء أن تتسبب في وفاة أحدهما.

وسائل إعلام غربية أكدت أن الأم انفصلت عن والد الأطفال وكانت تعاني من الاكتئاب وتتلقى أدوية، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت الحادثة ناتجة عن سقوط مأساوي أم محاولة انتحار.

وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقًا عاجلًا، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المبنى، فيما يعمل الأطباء لإنقاذ حياة الطفلين. وتسلط الحادثة الضوء مجددًا على مخاطر الأبراج السكنية وتثير قلق السكان في مدريد.