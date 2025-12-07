كانت أم إسبانية (48 عامًا) تحتفل قبل يوم واحد بعيد ميلاد توأميها، تشتري لهما الهدايا وتبتسم، قبل أن يتحول يوم أمس (السبت) إلى كابوس مأساوي. وأدى سقوط العائلة من الطابق العاشر في برج سكني بمدينة مدريد بحياتها على الفور، بينما أصيب التوأمان بجروح خطيرة، يخشى الأطباء أن تتسبب في وفاة أحدهما.
وسائل إعلام غربية أكدت أن الأم انفصلت عن والد الأطفال وكانت تعاني من الاكتئاب وتتلقى أدوية، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت الحادثة ناتجة عن سقوط مأساوي أم محاولة انتحار.
وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقًا عاجلًا، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المبنى، فيما يعمل الأطباء لإنقاذ حياة الطفلين. وتسلط الحادثة الضوء مجددًا على مخاطر الأبراج السكنية وتثير قلق السكان في مدريد.
إسبانية تفارق الحياة وطفلاها يسقطان من الطابق العاشر
A Spanish mother (48 years old) was celebrating the day before her twins' birthday, buying them gifts and smiling, before yesterday (Saturday) turned into a tragic nightmare. The family's fall from the tenth floor of a residential tower in Madrid instantly claimed her life, while the twins sustained serious injuries, with doctors fearing that one of them may not survive.
Western media confirmed that the mother had separated from the children's father and was suffering from depression and receiving medication, while it remains unclear whether the incident was a tragic fall or a suicide attempt.
The Spanish police have opened an urgent investigation and imposed a security cordon around the building, while doctors are working to save the lives of the two children. The incident once again highlights the dangers of residential towers and raises concerns among residents in Madrid.