كشفت وسائل إعلام تركية أمس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يوم 3 فبراير، تليها زيارة أخرى إلى مصر يوم 4 فبراير، في جولة دبلوماسية مزدوجة تُعد الأولى من نوعها منذ فترة طويلة.
وأفادت وسائل الإعلام التركية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والاقتصادية المشتركة، مع التركيز على تعميق التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والأمن الإقليمي.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس أردوغان خلال الزيارة الأولى في السعودية مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بينما تشمل الزيارة الثانية في القاهرة لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتأتي هذه الزيارة المزدوجة في سياق تحسن ملحوظ في العلاقات التركية-السعودية والتركية-المصرية خلال السنوات الأخيرة، بعد فترة من التوتر الطويلة.
1
وشهدت العلاقات السعودية-التركية تحسناً كبيراً منذ زيارة الرئيس أردوغان للرياض في أبريل 2022، وزيارة الأمير محمد بن سلمان لتركيا في يونيو 2022، ما أدى إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، إضافة إلى تعاون أمني وعسكري متزايد.
كما بدأت مرحلة المصالحة التركية-المصرية رسمياً في مارس 2021 بزيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للقاهرة، تلتها زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير 2023، وهي الزيارة الأولى له إلى القاهرة منذ أكثر من عقد، ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات تقدماً في مجالات الطاقة، والتجارة، والوساطة في قضايا إقليمية مثل ليبيا والسودان.
ومن المتوقع أن تركز الزيارة على تعزيز الاستثمارات المشتركة، والتعاون في مجال الطاقة خصوصاً الغاز والنفط، وتنسيق المواقف حول القضية الفلسطينية والأوضاع في سورية وليبيا، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التجارة البينية التي شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة.
Turkish media revealed yesterday that Turkish President Recep Tayyip Erdoğan intends to make an official visit to the Kingdom of Saudi Arabia on February 3, followed by another visit to Egypt on February 4, in a dual diplomatic tour that is the first of its kind in a long time.
The Turkish media reported that the visit comes within the framework of enhancing bilateral relations and discussing common regional and economic issues, with a focus on deepening cooperation in the fields of energy, trade, and regional security.
During the first visit in Saudi Arabia, President Erdoğan is expected to meet with Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman, while the second visit in Cairo will include a meeting with Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi.
This dual visit comes in the context of a noticeable improvement in Turkish-Saudi and Turkish-Egyptian relations in recent years, following a long period of tension.
1
Saudi-Turkish relations have seen significant improvement since President Erdoğan's visit to Riyadh in April 2022 and Crown Prince Mohammed bin Salman's visit to Turkey in June 2022, leading to the signing of economic and investment agreements worth tens of billions of dollars, in addition to increasing security and military cooperation.
The Turkish-Egyptian reconciliation process officially began in March 2021 with the visit of Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu to Cairo, followed by President Erdoğan's visit to Egypt in February 2023, which was his first visit to Cairo in over a decade. Since then, relations have progressed in the fields of energy, trade, and mediation on regional issues such as Libya and Sudan.
The visit is expected to focus on enhancing joint investments, cooperation in the energy sector, particularly gas and oil, coordinating positions on the Palestinian issue and the situations in Syria and Libya, in addition to discussing ways to enhance bilateral trade, which has seen significant growth in recent years.