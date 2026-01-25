كواليس البدايات.. كيف أنقذ وحيد حامد تامر محسن من التراجع؟

كشف المخرج المصري تامر محسن، كواليس بداياته الفنية وعلاقته الخاصة بالكاتب الراحل وحيد حامد،خلال استضافته في برنامج «ضيفي»، الذي يقدمه الإعلامي المصري معتز الدمرداش.

تحديات الإخراج

تحدث تامر محسن عن حالة القلق التي صاحبته في خطواته الأولى داخل مجال الإخراج، مؤكداً أنه كان يشك أحياناً في قدراته ويفكر في التراجع، قبل أن تمنحه بعض التجارب والمؤشرات شعوراً بالثقة والاستمرار، قائلاً: «كنت بفكر أسيب الإخراج».

دعم وحيد حامد

وأشار محسن إلى أن وحيد حامد كان أحد أبرز الداعمين له، وحرص على الاطمئنان عليه ومتابعة أعماله، وترك لديه أثراً فكرياً كبيراً جعله دائم التأثر برؤيته وأفكاره.

أفلامه الوثائقية تلفت انتباه وحيد حامد

وأوضح أن وحيد حامد اطلع على عدد من أفلامه الوثائقية، من بينها أعمال تناولت حسن البنا والجريمة السياسية، وأبدى إعجابه بها، قبل أن يطلب التعاون معه في مشروع درامي مستوحى من هذه القصة.

أعمال تامر محسن الجديدة

ويشارك تامر محسن في كتابة سيناريو مسلسل «بيبو»، بطولة الفنان المصري أحمد بحر "كزبرة"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان.

ويجمع المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم هالة صدقي، سيد رجب، وئام مجدي، وليد فوز، إسلام إبراهيم، وآخرون، والعمل من تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.