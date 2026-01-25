تفوق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على نظيره العلا بنتيجة (68 ـ 64)، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري، في مواجهة قوية أسهمت في إشعال المنافسة على لقب البطولة.



وجاء فوز الأهلي ليعزز حظوظه في صراع الصدارة مع فريق العلا، حيث باتت المنافسة مفتوحة بين الفريقين على حسم لقب الدوري خلال الجولات القادمة.



ويترقب الأهلي نتيجة مواجهة العلا أمام النصر، إذ إن تعثر العلا بالخسارة من النصر سيقرب الأهلي خطوة إضافية نحو التتويج بلقب الدوري، في ظل تقارب النقاط واشتداد المنافسة في المراحل الحاسمة من الموسم.