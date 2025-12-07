حذر جهاز الأمن الداخلي اللبناني من عمليات احتيال جديدة تنتشر تحت اسم «الدولار الأسود»، إذ يستخدم المحتالون أوراقًا مزيفة ويغسلونها بمادة كيميائية لتبدو كأنها دولارات حقيقية!

وفي فيديو متداول على منصة «إكس»، أظهر كيف ينجح المحتالون في خداع ضحاياهم، مدعين أنهم قادرون على تهريب الأموال لتجاوز الرقابة الرسمية، بينما في الواقع يُعرض الضحايا لمخاطر قانونية جسيمة.

وشدد الأمن اللبناني على أن هذه الحيل ليست حديثة، لكنها تستهدف من لا يملك الخبرة المالية، مؤكداً أن أي انخداع قد يكلف الأفراد غالياً. وجاء التحذير واضح: لا تنجرف وراء الوعود السهلة للربح، ولا تجعل الفضول يقودك إلى الوقوع في فخ «الدولار الأسود».