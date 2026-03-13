يمثل محمد بن إبراهيم آل صبيح أحد الأسماء البارزة في الحراك الثقافي والفني في المنطقة الغربية والمملكة، إذ جمع بين التجربة الصحفية والقيادة الثقافية، وأسهم عبر مسيرته في صياغة حضور إبداعي متجدد من موقعه مديراً لجمعية الثقافة والفنون بجدة، مستنداً إلى خبرة طويلة في العمل الثقافي والصحفي بدأت منذ منتصف تسعينيات القرن الميلادي الماضي، حين برز شاعراً يملك أدوات القصيدة وكاتباً صحفياً قدم رؤى نقدية تناولت تفاصيل الأدب والفنون، وأسهم عبر مقالاته وزواياه الثقافية في قراءة التحولات الإبداعية ومتابعة حركة الأدب والفن في المملكة بوعي تحليلي يعكس عمق تجربته ومعرفته بالمشهد الثقافي.

وخلال تلك المرحلة المهنية المبكرة، عمل آل صبيح في الصحافة الثقافية محرراً ومشرفاً على الصفحات الأدبية والثقافية في عدد من الصحف والمجلات السعودية، من أبرزها صحيفتا «البلاد» و«المدينة»، وأسهم في تقديم تغطيات ثقافية نوعية ومتابعات نقدية رصدت تجارب المبدعين وواكبت تطور الحركة الفنية والأدبية. وقد أتاح له هذا العمل الصحفي الاحتكاك المباشر بالمشهد الثقافي المحلي والعربي، ما أسهم في بناء رؤية ثقافية متوازنة تجمع بين الحس الإبداعي والقراءة النقدية الواعية.

ومع انتقاله إلى العمل الثقافي المؤسسي، برز دور آل صبيح في قيادة جمعية الثقافة والفنون بجدة، وعمل على تحويلها إلى منصة ثقافية وفنية جامعة تستقطب المثقفين والفنانين والمواهب الشابة، وتوفر لهم بيئة حيوية تعزز الإبداع وتفتح آفاق المشاركة الثقافية. وقد تجلت هذه الرؤية في إطلاق وتنظيم عدد كبير من المبادرات والفعاليات الثقافية والفنية التي أسهمت في تنشيط الحركة الإبداعية في المنطقة الغربية.

وشملت تلك الجهود تنظيم معارض فنية متنوعة ضمت الفنون التشكيلية والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والمجسمات والأعمال الرقمية، إلى جانب إقامة الملتقيات والندوات الأدبية والفكرية التي تجمع بين المبدعين والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي. كما أطلق برامج نوعية مثل «الأصبوحات الثقافية» ومبادرات اكتشاف المواهب الشابة، بهدف دعم الجيل الجديد من المبدعين وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن تجاربهم الفنية والأدبية.

وفي إطار اهتمامه بتوسيع قاعدة المشاركة الثقافية، دعم آل صبيح حضور المرأة في المشهد الثقافي عبر إطلاق مبادرات مثل «ملتقى المبدعات»، التي تسهم في إبراز دور المرأة في الفنون والآداب وتعزيز مشاركتها في الفعاليات الثقافية. كما أولى اهتماماً خاصاً بثقافة الطفل وتنمية مواهبه من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تسعى إلى ترسيخ الحس الإبداعي لدى الأجيال الجديدة.

وخلال فترة إدارته للجمعية، شهدت جدة حراكاً ثقافياً وفنياً لافتاً تمثل في تنفيذ أوبريتات وأعمال فنية كبرى، إلى جانب تطوير شراكات مع جهات حكومية وجامعات ومدارس والقطاع الخاص، ما أسهم في توسيع نطاق العمل الثقافي وتعزيز حضوره المجتمعي. وبهذه المسيرة المتنوعة، يقدم محمد آل صبيح نموذجاً للمثقف الإداري الذي يجمع بين الخبرة الصحفية والرؤية الثقافية والعمل الميداني، مؤمناً بأن الفن والأدب يمثلان قوة ناعمة قادرة على الإسهام في بناء الوعي وتطوير الذائقة الثقافية للمجتمع.