في واحدة من أقوى لقاءات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يستضيف تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد عند تمام الساعة 8:30 من مساء اليوم (السبت) على استاد ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.



ورغم أن نيوكاسل يحتل مركزاً متأخراً في جدول الترتيب إلا أنه دائماً يكون حاضراً في المواعيد لاسيما بعد تألقه في لقاء برشلونة الإسباني بدوري الأبطال. وكان نيوكاسل قريباً من الفوز على برشلونة 1 - صفر، غير أنه تلقى هدفاً في اللحظات الأخيرة من المباراة، عبر لامين جمال، نجم الفريق الكاتالوني من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 - 1 الثلاثاء الماضي. ويرى المدير الفني لنيوكاسل إيدي هاو أن مواجهة تشيلسي ستكون بمثابة فرصة جيدة لفريقه لخوض بروفة قوية قبل مباراته المنتظرة مع برشلونة في جولة الإياب بملعب «كامب نو» الأربعاء القادم.



فيما يدخل فريق تشيلسي هذا اللقاء سعياً لاستعادة اتزانه من جديد، عقب خسارته الكبيرة 2-5 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بدور الـ16 لدوري الأبطال، الأربعاء، عندما يستضيف نيوكاسل الليلة على ملعبه وبين جماهيره. وجاء فوز تشيلسي على أستون فيلا في المرحلة الماضية لينعش حظوظ الفريق اللندني في التقدم نحو أندية المربع الذهبي، حيث بات في المركز الخامس حالياً برصيد 48 نقطة. ويضع تشيلسي آمالاً كبيرة في اللقاء على مهاجمه جواو بيدرو، الذي أحرز 8 أهداف في آخر 8 مباريات للفريق الأزرق.