شهدت مباراة القادسية والأهلي التي أقيمت مساء (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، عدة أرقام استثنائية، بعدما قلب القادسية تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدماً 2-0 بتوقيع إيفان توني وفالنتين اتانغانا في الدقيقتين 26 و32، قبل أن يقلب القادسية الطاولة في الشوط الثاني بثلاثة أهداف عن طريق مصعب الجوير وتركي العمار وإبراهيم محنشي في الدقائق 62 و90+2 و90+8.

3 أرقام استثنائية للقادسية

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن هذه المرة الأولى في تاريخ القادسية بدوري المحترفين التي يحول فيها تأخره بهدفين إلى انتصار في نهاية المباراة.

وأضافت أن القادسية عزز رقمه كأكثر فريق في دوري روشن تسجيلاً للأهداف +90 هذا الموسم برصيد 10 أهداف، كما يعد هدف إبراهيم محنشي في مرمى الأهلي أكثر هدف متأخر يسجّله القادسية في تاريخه بالمسابقة (90+8).

كسر عادة الأهلي مع توني

وشهد اللقاء تسجيل مهاجم الأهلي إيفان توني من خارج منطقة الجزاء للمرة الأولى خلال مسيرته في بطولة الدوري، كما أنه أكثر لاعب سجل الهدف الافتتاحي في دوري المحترفين هذا الموسم (12 مرة).

وكانت مباراة القادسية هي الأولى التي يخسر فيها الأهلي هذا الموسم بعد افتتاح توني التسجيل، حيث سبق للاعب افتتاح التسجيل في 11 لقاء قبل مواجهة القادسية (فاز الأهلي في 9 وتعادل في 2).

وأفسد القادسية احتفال توني بإنجازه التاريخي، إذ وصل اللاعب إلى 30 مساهمة تهديفية في دوري روشن هذا الموسم (25 هدفاً و5 تمريرات حاسمة)، ليصبح ثامن لاعب يساهم بـ30 هدفاً أو أكثر في موسم واحد بدوري المحترفين، وأول لاعب من الأهلي يحقق هذا الإنجاز.