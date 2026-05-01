كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول يجهز وداعاً خاصاً وتاريخياً لنجمه المصري محمد صلاح، بعدما أكد النادي جاهزيته للمشاركة قبل اختتام الموسم الحالي 2025-2026.

وفي بيان رسمي، أعلن ليفربول أن «محمد صلاح من المتوقع أن يكون متاحاً للمشاركة مجدداً قبل نهاية الموسم»، مشيراً إلى أن الإصابة التي أجبرته على الانسحاب كانت «إصابة عضلية طفيفة» في العضلة الخلفية.



ووفقاً لصحيفة «ذا تايمز»، يخطط النادي لتنظيم احتفالية وداعية كبيرة خلال المباراة الأخيرة على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم ضعف فرص مشاركة صلاح أمام مانشستر يونايتد، إلا أن جدول ليفربول يتضمن مباريات على أرضه أمام تشيلسي، ورحلة إلى أستون فيلا، قبل أن يختتم الموسم بمواجهة برينتفورد على أنفيلد يوم 24 مايو.

وكان هناك رأي داخل النادي يقضي بأنه، حتى لو استمرت إصابة صلاح في أوتار الركبة، فإنه كان سيُدخل لدقائق معدودة في المباراة الأخيرة لتحية الجماهير، خصوصا بعدما ضمن ليفربول تقريباً التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

لكن مصادر مقربة من اللاعب أكدت أن التنافسية الشديدة التي يتميز بها محمد صلاح لن تسمح له بالرضا عن «دقائق عاطفية»، حيث إن صلاح لا يريد التواجد على أرض الملعب إلا إذا كان قادراً على تقديم إضافة حقيقية وفعالة، وليس مجرد تحية وداعية.



وسيغادر محمد صلاح ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد اتفاق متبادل مع الإدارة يسمح له بالرحيل مجاناً في صيف 2026، رغم أن عقده كان ممتداً حتى 2027.

وجاء هذا القرار بعد موسم صعب للريدز تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، حيث تراجع الفريق عن الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الذي توج به الموسم الماضي، ليجد نفسه ينافس بشدة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا فقط.

ويُعد صلاح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول الحديث، حيث ساهم بشكل أساسي في إحياء النادي وتحقيق ألقاب مهمة، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي التاريخي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وعلى المستوى الفردي، حطم العديد من الأرقام القياسية كأفضل هداف مصري وإفريقي في البريميرليغ.