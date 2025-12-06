في مشهد مأساوي هزّ الرأي العام الأمريكي، تحوّل منزل عائلي هادئ في مدينة تولاهوما بولاية تينيسي إلى ساحة رعب، بعد أن لقيت رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر وجدّها، البالغ 50 عاماً، مصرعهما إثر هجوم عنيف شنّته سبعة كلاب من فصيلة «بيتبول» كانت العائلة تربيها داخل المنزل.

لحظة الانفجار

وبحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، كان الجد جيمس ألكسندر سميث يجلس في المنزل بصحبة حفيدته الرضيعة، بينما كانت الكلاب التي تعدّها العائلة جزءاً من أسرتها تعيش بشكل طبيعي داخل المكان. وفي لحظة غير متوقعة، انقلب الهدوء إلى فوضى، عندما تحوّل سلوك الكلاب فجأة إلى هجوم شرس.

صرخات الأم

حاول أفراد الأسرة الآخرون إنقاذ الضحيتين دون جدوى، فيما أطلقت الأم صرخات استغاثة مدوية وهي تصرخ «طفلتي!»، في مشهد وصفه شهود عيان لوسائل إعلام محلية بأنه يفوق القدرة على الاحتمال.

بلاغ طارئ ومشهد مروّع

وتلقى مركز الاتصالات في مقاطعة كوفي بلاغاً عاجلاً يفيد بوقوع «هجوم عنيف من كلاب بيتبول على رجل وطفل رضيع»، لتتحرك الشرطة على الفور إلى موقع الحادث. وعند الوصول، فوجئت القوات بمشهد بالغ الوحشية، حيث كانت الكلاب لا تزال تهاجم جثة الرضيعة، بينما كان جسد الجد ملقى على الأرض غارقاً في الدماء.

وصف رسمي

وأكدت السلطات العثور على الضحيتين متوفيَتين في موقع الحادث، فيما وصف المدعي العام للمقاطعة، كريغ نورثكات، المشهد بأنه «مروّع ووحشي بشكل خاص»، مؤكداً أن قسوته تركت أثراً نفسياً بالغاً حتى على رجال الشرطة والمتطوعين.

تحقيقات جارية

وباشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، بما في ذلك خلفية الكلاب وملكيتها، مع التركيز على تحديد ما إذا كانت الوفاة ناجمة بشكل مباشر عن الهجوم، وفق بيان صادر عن مكتب الادعاء العام.

سلالة مثيرة للجدل

وتُعد كلاب «بيتبول تيرير» من السلالات التي نشأت في القرن الـ19 نتيجة تهجين كلاب مقاتلة بريطانية، وكانت تُستخدم في القتال والحراسة قبل أن تتحول إلى حيوانات أليفة شائعة في الولايات المتحدة.

وبحسب الجمعية الأمريكية لمنع القسوة على الحيوانات، تمتلك هذه السلالة قوة فكّ تصل إلى 235 رطلاً لكل بوصة مربعة، ما يجعلها قادرة على إحداث إصابات قاتلة، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن.

أرقام صادمة

ورغم ما تُعرف به «البيتبول» من ولاء وحنان عند تربيتها بشكل سليم، تشير إحصاءات مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية إلى أنها مسؤولة عن نحو 65٪ من وفيات هجمات الكلاب بين 2005 و2019، ما يعيد الجدل مجدداً حول خطورة هذه السلالة داخل المنازل.