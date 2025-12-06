أنهت الفنانة السورية أصالة الجدل المثار حول علاقتها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، نافية بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة عن انفصالهما، مؤكدة أن ما يُشاع لا يمت للحقيقة بصلة.

غياب الزوج

وخلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»، أوضحت أصالة أن غياب زوجها عن حفلاتها الأخيرة يعود فقط لانشغال كل منهما بأعماله، مشددة على أن البعض بات يطلق الشائعات دون تحرٍّ أو دقة، قائلة: «الناس صارت قاسية، وبقولهم بطلوا تعملوا شائعات».

رسالة للجمهور

ووجّهت أصالة رسالة عتاب محبة لجمهورها، دعتهم فيها إلى عدم الانسياق خلف الشائعات، مؤكدة تقديرها الكبير لهم، وأضافت: «أنا بحبكم وبدافع عنكم، والحمد لله أمورنا كويسة، وربنا يبعد عننا وعنكم كل شر».

لقاء عفوي

وفي سياق آخر، كشفت أصالة عن لقاء جمع الفنان المصري كريم عبدالعزيز بحفيدتها، ابنة شام، مشيرة إلى أنه يتمتع بمحبة خاصة لدى الصغار والكبار، وأن انجذاب الطفلة إليه كان عفوياً نابعاً من شعورها بروحه الطيبة.