البديل 1: iCAUR تجلب Golden REEV إلى الشرق الأوسط، ولاعب جديد ينضم إلى سوق سيارات الدفع الرباعي المربعة للطرق الوعرة

لطالما احتلت سيارات الدفع الرباعي للطرق الوعرة مكانة خاصة في الشرق الأوسط، مع سيارات كلاسيكية مثل تويوتا لاند كروزر ولاند روفر ديفندر المعروفة بأدائها القوي. يشمل السوق الحالي خيارات البنزين، والهايبرد (HEV)، والهجين القابل للشحن (PHEV). تجمع جولدن ريف (سلسلة غلودن الممتدة) بين أفضل ما في السيارات الكهربائية والبنزين، مما يجعلها قابلة للتكيف مع احتياجات القيادة المحلية. في أغسطس، ظهر محرك iCAUR V27 الصيني لأول مرة عالميا في دبي بهذه التقنية، وهو الآن قادم إلى الشرق الأوسط، مقدما للمستخدمين خيارا جديدا ورائعا على الطرق الوعرة.

يتزود محرك iCAUR V27 بنظام Golden REEV، وهو نظام هجين يعمل بكفاءة ويوزع الطاقة بذكاء. المحرك الكهربائي يدير العجلات، بينما يولد المحرك الكهرباء عند الحاجة. في القيادة اليومية، تعتمد السيارة بشكل أساسي على المحرك الكهربائي، مما يوفر تجربة سلسة وهادئة مثل السيارات الكهربائية النقية. عندما تنخفض البطارية إلى ما دون مستوى محدد، يبدأ المحرك تلقائيا في توليد الطاقة، حيث يشحن البطارية ويشغل العجلات مباشرة إذا لزم الأمر. بمجرد أن تصبح البطارية كافية، يتوقف المحرك. تلغي إدارة الطاقة عند الطلب هذه القلق من المدى، مما لا يتطلب شبكة شحن كثيفة، وتجعل النظام مناسبا تماما لظروف القيادة في الشرق الأوسط.

مقارنة بالمناطق الأخرى، يتميز الشرق الأوسط ببيئة طبيعية فريدة: صحارى واسعة، حرارة صيفية ممتدة، وانتقالات متكررة بين المدينة والبرية. تفرض هذه الظروف متطلبات أعلى على المركبات التي تسير في المنطقة.

تتميز سيارات الدفع الرباعي المتاحة للطرق الوعرة في السوق بأنظمة دفع مختلفة. تقدم نسخة الشرق الأوسط من لاند روفر ديفندر محرك ديزل توربو بسعة 3.0 لتر أو محرك V8 بسعة 5.0 لتر سوبرتشارج، مما يوفر أداء قويا لظروف الطرق المختلفة. تويوتا لاند كروزر LC300 الهجين (HEV) يجمع بين محرك V6 سعة 3.5 لتر ومحرك كهربائي، مما ينتج قوة إجمالية تبلغ 457 حصانا ويحافظ على كفاءة استهلاك الوقود. ومع ذلك، كمحرك كهربائي كهرومغناطيسي، لا يمكن توصيله بالكهرباء، ومدى الكهرباء النقي محدود، مما يعني أنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على الوقود ولا يمكنه القيادة لمسافات طويلة باستخدام الكهرباء فقط. بالمقارنة، يوفر محرك iCAUR V27 مع جولدن ريڤ مدى كهربائي نقي يبلغ 156 كم، حيث يولد المحرك الطاقة بكفاءة عند الحاجة. يمكن أن يعتمد التنقل اليومي بالكامل على القيادة الكهربائية، دون شحن متكرر، وبدون ضوضاء، وبدون اهتزازات، مما يوفر تجربة قيادة أكثر سلاسة واقتصادية في المدينة مقارنة بالسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود أو المركبات الثقيلة العالية (HEV) التقليدية.

يستخدم BYD SONG PLUS وSEAL 7، وكلاهما متوفر بالفعل في الشرق الأوسط، أنظمة هجينة قابلة للشحن (PHEV). يمكن شحن هذه الأنظمة خارجيا وتسمح للمحرك والمحرك الكهربائي بالعمل معا، مع تبديل الأنماط بمرونة حسب ظروف القيادة. يصل المدى المشترك إلى 890 كم، مما يجعل الرحلات الطويلة ممكنة دون الحاجة لإعادة الشحن بشكل متكرر. ومع ذلك، بينما تعتمد PHEV بشكل رئيسي على الطاقة الكهربائية، يجب أن يتولى المحرك القيادة أثناء السير على الطرق السريعة أو التسارع السريع، مما قد يسبب اهتزازات وضوضاء واهتزازات طفيفة. على النقيض من ذلك، يلغي ال Golden REEV هذه المشكلة تماما. مقارنة بنظام الدفع المزدوج في PHEV، فإن REEV لديه نقاط فشل أقل وأسهل في الصيانة.

في تضاريس صحراوية واسعة، يظهر Golden REEV تفوق ومزايا واضحة مقارنة بأنظمة البنزين التقليدية، والمركبات PHEV (الهيدرالية الهيدرالية) وHEV. مقارنة ببطارية PHEV الصغيرة، فإن بطارية REEV الأكبر تلغي القلق من المدى. يعمل موسع المدى دائما بكفاءة، مما يحافظ على المحرك بالطاقة، والأداء العالي، وكفاءة استهلاك الوقود قوية. مقارنة بالمركبات الكهربائية عالية الكثافة والمركبات التقليدية التي تعمل بالبنزين، تحتفظ REEV براحة الطاقة عند الطلب ومدى طويل، متفوقة على المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود. بفضل عزم الدوران الفوري للمحرك الكهربائي، يوفر REEV استجابة فورية للقوة، مما يجعل تسلق الكثبان الرملية واستعادة الرمل أكثر سلاسة ومرونة، وهو ما لا تستطيع أنظمة البنزين، بما في ذلك المركبات عالية التوزيع، مجاراته. بالاقتران مع نظام الدفع الرباعي الذكي (i-AWD)، يحسن iCAUR V27 التماسك والتحكم في التضاريس اللينة والمعقدة، حيث يؤدي أداء استثنائيا على الطرق والمناظر الصحراوية.

محرك Golden REEV في iCAUR V27 مبني حول محرك 1.5 طن بكفاءة حرارية مذهلة تبلغ 45.79٪. وبالاقتران مع مولد موسع المدى ونظام محرك الدفع الذي حقق كفاءة نقل طاقة تبلغ 97.3٪، يصل إلى 3.71 كيلوواط ساعة من الكهرباء لكل لتر من الوقود، مما يعظم كل جزء من الطاقة. هذا يوفر أداء قويا مع استهلاك منخفض للطاقة، وحتى تحت حرارة الشرق الأوسط الشديدة، يوفر النظام طاقة مستقرة.

أكمل iCAUR V27 تعديلات تقنية وتحسينات للشرق الأوسط ومن المقرر إطلاقه قريبا. سيتمكن المستخدمون من تجربة الأداء السلس والهادئ لجولدن ريڤ على طرق المدينة، بالإضافة إلى قدرتها القوية والموثوقة على الطرق الوعرة في الصحراء. اكتشف روح BORN TO PLAY واستعد لنوع جديد من المغامرات الوعرة القوية مع iCAUR V27!