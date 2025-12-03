كشفت دراسة علمية أن الموجات فوق الصوتية التي تخترق عظام الجمجمة قد تؤثر على نشاط الدماغ وتؤدي إلى تغيرات ملحوظة في السلوك البشري. وقد تم التركيز في الدراسة على مركز المكافأة في الدماغ، وهو الجزء المسؤول عن الإحساس بالمتعة وتعزيز السلوكيات التي تقود إلى الشعور بالفرح.

تجارب على مركز المكافأة

أجرى فريق بحثي في جامعة أمريكية تجارب تستهدف هذا المركز باستخدام تقنية التحفيز بالموجات فوق الصوتية عبر الجمجمة. وقد تبين أن التعرض لهذه الموجات لمدة دقيقة واحدة فقط أدى إلى تحسين قدرة المشاركين على ربط القرارات الصحيحة بالمكافآت، وهو ما كان يتحقق سابقًا فقط عبر تدخلات جراحية معقدة باستخدام أقطاب كهربائية مزروعة داخل الدماغ. أما الآن، فقد أظهرت النتائج أن التقنية الجديدة قد تفتح بابًا لخيارات علاجية أكثر أمانًا.

تفوق التقنية على التحفيز الجراحي

شارك في الدراسة 26 متطوعًا، خضع كل منهم لتحفيز أجزاء مختلفة من الدماغ عبر الموجات فوق الصوتية لثلاث مرات، ثم أُجريت عليهم اختبارات لتقييم التغيرات في الدماغ والسلوك. وأشارت النتائج إلى أن تحفيز الدماغ بهذه الطريقة يُحدث تأثيرًا مهيجًا أو محفزًا واضحًا يتفوق في بعض الجوانب على أسلوب التحفيز الجراحي العميق المعروف.

إمكانات مستقبلية لعلاج الاضطرابات النفسية

أكدت المشرفة على البحث أن هذه الدراسة كشفت ارتباطا مباشرا بين عملية معرفية محددة وبنية عميقة في الدماغ، كانت في السابق بعيدة عن متناول التدخل غير الجراحي. وبيّنت أن استخدام الموجات فوق الصوتية بشكل غير باضع يمكن أن يؤثر بالفعل على السلوك، مشيرة إلى إمكانية استخدام هذه التقنية مستقبلًا في استعادة التوازن العقلي لدى من يعانون اضطرابات مثل الاكتئاب والقلق.