توقعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة البريطانية (Neso) أن تنخفض تكلفة الطاقة في المملكة المتحدة إلى النصف خلال 25 عاماً، نتيجة التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز.



وتشير التقديرات إلى أن إجمالي تكلفة الطاقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض من نحو 10% حالياً إلى 5-6 % بحلول 2050، بالرغم من الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء، حسب تقرير لصحيفة «الفاينانشيال تايمز».



وتُظهر السيناريوهات أن التحوّل الكامل نحو الكهرباء المتجددة والهيدروجين للصناعة سيؤدي أولاً إلى ارتفاع التكاليف إلى أكثر من 350 مليار جنيه سنوياً قبل أن تنخفض إلى نحو 220 مليار جنيه بحلول منتصف القرن.



أما الخيارات الأقل طموحاً، التي تستمر بالاعتماد على الوقود الأحفوري، فتبقى أرخص على المدى القريب حتى 2045، قبل أن تتفوق عليها مسارات صافية صفرية الانبعاثات مع انخفاض الإنفاق على الوقود الأحفوري.



وحذّرت Neso من أن الفروق الاقتصادية بين السيناريوهات أقل أهمية من عدم اليقين حول التكنولوجيا المستقبلية وأسعار السلع، مشيرة إلى أن الاستمرار بالاعتماد على الوقود الأحفوري يعرض الأسر لمزيد من تقلبات الأسعار على المدى الطويل.