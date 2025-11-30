في كشف مثير للرأي العام التركي، أكدت الصحفية الاستقصائية سيفيلاي يلماز أن تقرير الطب الشرعي بشأن وفاة الفنانة الشهيرة غللو يشير مباشرة إلى أن ابنتها تغيان أولكيم غولتير، متهمة بتسببها في الحادث.

وقالت يلماز خلال برنامجها «إيلا روميسا» على قناة TGRT Haber: «تقرير الخبراء صادر ونتائجه واضحة.. أنتِ من دفعتِ والدتكِ، لم تسقط من تلقاء نفسها». الإعلان أثار صدمة واسعة وغضباً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ #GüllüOlayı ملايين التغريدات خلال ساعات.

تفاصيل الحادث

توفيت غللو في 15 أكتوبر بعد سقوطها من شرفة شقتها في يالوفا غرب تركيا، عن عمر يناهز 56 عاماً. الفنانة، التي بدأت مسيرتها الفنية في الثمانينات، حققت شهرة واسعة في التسعينات بأغانيها الشعبية وبيعت ألبوماتها بالملايين، وشاركت في برامج تلفزيونية بارزة.

خلافات عائلية مكشوفة

كانت غللو في صدام علني مع ابنتها تغيان، التي اتهمتها سابقاً بـ«الابتزاز المالي»، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق أولي باعتبار الحادث مشبوهاً. التقرير المستقل أشار إلى أدلة فيزيائية، بينها آثار يدين على جسد الضحية، وشهادات شهود، وتحليل مسار السقوط، مؤكداً وجود «تدخل يدوي مباشر».

تداعيات قانونية واتهامات مباشرة

أوضحت يلماز أن التقرير «غير قابل للطعن»، وأن الادعاء العام يستعد لتوجيه تهم «القتل غير العمد أو القتل العمدي» وطلب حبس الابنة احتياطياً. الصحفية اعتبرت الحادث «جريمة تكشف خيانة داخل أشهر العائلات الفنية».

حياة غللو ومسيرتها

غللو، المولودة باسم غولتن أوزتورك عام 1969، أيقونة الغناء الشعبي التركي، تعاونت مع كبار الفنانين مثل إبراهيم تاتليسيس، وحققت ثروة تقدّر بـ10 ملايين ليرة تركية. حياتها الشخصية كانت مليئة بالتحديات، شملت ثلاث زيجات فاشلة، طلاقها الأول عام 2000، ومشاكل صحية كالاكتئاب والإدمان. خلافاتها مع ابنتها تغيان أثارت جدلاً إعلامياً واسعاً في 2024 بعد اتهامات متبادلة بالسرقة والابتزاز.