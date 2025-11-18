نجا وزير المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية لويس واتوم كامبابا والوفد المرافق له، صباح أمس (الإثنين)، من حادث تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار كولويزي بمقاطعة لوالابا جنوبي البلاد، دون تسجيل إصابات بين الركاب أو الطاقم.

وقالت مصادر محلية إن الطائرة، وهي من طراز «إمبراير إي آر جي 145» تابعة لشركة «إيرجيت أنغولا» كانت تقل كامبابا من مدينة لوبومباشي إلى كولويزي، حيث هبطت قبل عتبة المدرج ما أدى إلى انهيار عجلاتها الرئيسية وخروجها عن المسار، قبل أن تشتعل النيران في ذيلها.

وتمكنت فرق الطوارئ من إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 29 شخصا، بينهم وزير المناجم، فيما احترقت الطائرة بالكامل.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد من الطائرة، بينما هرع مواطنون وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

ويأتي الحادث بعد أقل من 48 ساعة على كارثة انهيار منجم في منطقة كالاندو قرب قرية مولوندو، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 49 من عمال المناجم الحرفيين.

وكان الوزير الكونغولي قد توجه إلى المنطقة لتفقد موقع الكارثة وتقديم التعازي لأسر الضحايا، في مهمة وُصفت بأنها إنسانية وطارئة.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق موسع لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، وسط ترجيحات بوجود خلل فني في عملية الهبوط.