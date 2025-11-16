أودى انهيار منجم كالوندو في إقليم موتشاتشا بالكونغو، بأرواح أكثر من 40 عاملاً، معظمهم من عمال التعدين التقليدي، في حادث مأساوي يُعد من الأكثر دموية هذا العام في قطاع التعدين غير المنظم بالقارة الأفريقية.

انهيار مفاجئ يدفن العشرات

ووقع الحادث صباح السبت، إذ انهار سقف المنجم المؤقت أثناء عمليات الحفر العميق لاستخراج النحاس والكوبالت، ما أدى إلى دفن العشرات تحت أطنان من التراب والصخور.

ووفقاً لتقرير رسمي من خدمة المساعدة والإشراف على التعدين التقليدي والصغير النطاق بمقاطعة لوالابا، ارتفع العدد الرسمي إلى 42 ضحية حتى الآن، مع مخاوف من زيادته إلى 50 مع استمرار عمليات الإنقاذ المعوقة بسبب غياب الآليات الثقيلة والسيطرة المسلحة على المنطقة.

وطالب التقرير الرسمي بتعليق فوري للعمليات في المنجم لإجراء تقييم شامل، ومنع حفر الخنادق الإضافية لتجنب المزيد من الكوارث البيئية والأمنية، مع طلب تدخل السلطات الوطنية والمحلية لتأمين الوصول إلى الموقع الذي تسيطر عليه مجموعات مسلحة محلية.

ظروف عمل غير إنسانية

وأكد المدير الإقليمي لخدمة المساعدة والإشراف على التعدين التقليدي والصغير النطاق، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكونغولية، أن «هؤلاء العمال كانوا يبحثون عن لقمة عيشهم في ظروف غير إنسانية، والانهيار نتيجة لعدم الامتثال لأي معايير أمان».

وتمكنت عمليات الإنقاذ، التي شارك فيها متطوعون محليون، من إنقاذ 5 عمال فقط، بينما يستمر البحث عن الآخرين تحت أضواء المصابيح اليدوية، وسط أنين الأهالي الذين يجتمعون في القرية المجاورة.

وأثار الحادث غضباً واسعاً في الكونغو الديمقراطية، حيث أطلقت منظمات حقوقية مثل «هيومن رايتس ووتش» حملة لـ«حماية عمال التعدين»، مطالبة بتحقيق دولي في دور الشركات الأجنبية في تمويل هذه المناجم غير المنظمة.

حداد وغضب على كوارث التعدين

من جانبها أعلنت الحكومة الكونغولية حداداً وطنياً ليومين، مع وعد بتعويضات لعائلات الضحايا، لكن خبراء يحذرون من تكرار مثل هذه الكوارث إذا لم تُفرض رقابة صارمة على قطاع يُقدر إنتاجه بمليارات الدولارات سنوياً.

وتُعد مقاطعة لوالابا في جنوب الكونغو الديمقراطية واحدة من أغنى المناطق بالمعادن النفيسة في العالم، حيث تحتوي على نحو 70% من احتياطيات الكوبالت العالمية (الأساسي في صناعة البطاريات الكهربائية) إلى جانب النحاس، مع تقديرات بإنتاج سنوي يقدر بملايين الأطنان.

ومع ذلك، يعتمد جزء كبير من النشاط على التعدين التقليدي، الذي يُشغّل ملايين العمال في ظروف خطرة تشمل غياب معدات الأمان، وعمل الأطفال، وتلوثاً بيئياً يسبب أمراضاً تنفسية ومياهاً ملوثة بالمعادن الثقيلة.

وشهدت لوالابا حوادث مماثلة متكررة، مثل انهيار منجم «كاموتو» في 2019 الذي قتل 43 عاملاً، ومنجم «تينكي فونغورومي» في 2016 الذي أسفر عن 13 قتيلاً، وفقاً لسجلات كوارث التعدين في الكونغو.