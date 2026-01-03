كشفت السلطات في غامبيا مصرع 7 أشخاص وفقدان العشرات، إثر غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين، قبالة سواحل البلاد.

وقالت حكومة غامبيا في بيان الخميس إنها على علم بحادثة بحرية مأساوية تتعلق بمركب يعتقد أنه كان يقل أكثر من 200 مهاجر، وقد غرق قرب قرية جيناك بمنطقة الضفة الشمالية.

وأوضحت أنه تم إنقاذ 96 شخصاً على الأقل، العديد منهم كانوا مصابين بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن البحرية الغامبية أطلقت إثر تلقيها نداء استغاثة عملية بحث وإنقاذ بمشاركة عدة سفن حربية.

وأضاف البيان أنه عثر على المركب المنكوب جانحاً على ضفة رملية، لافتاً إلى أنه تم التعرف على هوية عدد من الضحايا وتبين أنهم ليسوا من الجنسية الغامبية.

يذكر أن المهاجرين غير الشرعيين يسعون للوصول إلى جزر الكناري كبوابة إلى دول أوروبا، عبر رحلات محفوفة بالمخاطر في المحيط الأطلسي، إلا أن تشديد الرقابة البحرية في السنغال وموريتانيا والمغرب أدى إلى انطلاق قوارب صغيرة نحو جزر الكناري من نقاط أبعد، لاسيما من سواحل غامبيا وغينيا كوناكري، ما يطيل مدة الرحلة البحرية ويزيد المخاطر.