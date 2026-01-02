يخطو محمد سامي خطوة جريئة نحو التمثيل، بعد أن توقفت خطته الأولى لمسلسل «8 طلقات» قبل أن ترى النور. المشروع الذي كان من المقرر أن يشارك فيه مع الممثل فتحي عبد الوهاب، ويخرجه أحمد المصري، نجل الفنان ماجد المصري، واجه سلسلة من العقبات الإنتاجية واعتذار بعض النجوم البارزين، لتتجمد التحضيرات بشكل كامل.

لكن سامي لم يسمح لهذه الانتكاسة بإيقاف حلمه في الوقوف أمام الكاميرا. وأكدت مصادر مقربة أن المخرج المصري بدأ فوراً البحث عن نص جديد يتيح له الظهور في تجربة تمثيلية مختلفة، تحمل رسائل اجتماعية قوية، ويخطط لتجسيد شخصية مدرس يواجه «مافيا الدروس الخصوصية» في صراع حاد مع استغلال الطلاب وذويهم لتحقيق أرباح مالية ضخمة.

ويسلط النص الجديد الضوء على الأزمات التعليمية في مصر، ويركز على تقديم نموذج إيجابي للكوادر التربوية، مع إبراز أساليب مبتكرة لتحصيل المعرفة، لتصبح التجربة الأولى لسامي في التمثيل فرصة لإيصال رسالة مهمة للمجتمع، بعيداً عن الأكشن والدراما التقليدية.

محمد سامي الذي سجل حضوراً لافتاً في الموسم الرمضاني الماضي من خلال إخراج مسلسلين ناجحين هما «إش إش» و«سيد الناس»، اختار الابتعاد مؤقتاً عن مقعد الإخراج والسفر خارج البلاد للانغماس في الدراسة، بعد 15 عاماً من العمل المتواصل، خشية أن يشعر الجمهور بالتكرار أو التشبع بأسلوبه الفني.

من جانبها، أكدت زوجته الفنانة مي عمر أن القرار جاء لاستعادة النشاط وتجديد الإلهام بعيداً عن ضغوط التصوير، بينما يرى سامي نفسه في هذه التجربة فرصة جديدة لإعادة تعريف مسيرته الفنية، هذه المرة أمام الكاميرا.

وحتى الآن، لم يُعلن موعد بدء تصوير العمل الجديد، لكن الترقب يتصاعد بين جمهوره، الذي يتطلع لمشاهدة المخرج المخضرم وهو يخطو بثقة نحو عالم التمثيل، في مغامرة تحمل طموحاً ورسالة اجتماعية مهمة.