أعلن نائب رئيس قسم هندسة «ستارلينك» في شركة «سبيس إكس» مايكل نيكولز أن الشركة تعتزم بدء إعادة هيكلة كوكبة أقمارها الصناعية عبر خفض مدار جميع أقمار «ستارلينك» التي تعمل حالياً على ارتفاع 550 كيلومتراً إلى نحو 480 كيلومتراً، وذلك خلال عام 2026.

وأوضح نيكولز أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السلامة في الفضاء، من خلال تقليل مخاطر الاصطدام بين الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، مشيراً إلى أن خفض المدارات يسهم في تقليص كثافة الأجسام الفضائية على الارتفاعات الأعلى.

وقال، في منشور على منصة «إكس»، إن «خفض مدارات الأقمار الصناعية يؤدي إلى تكثيف مدارات ستارلينك، ويعزز السلامة الفضائية بعدة طرق»، لافتا إلى أن عدد الحطام وكوكبات الأقمار الصناعية المخطط لها يقل بشكل ملحوظ تحت ارتفاع 500 كيلومتر، ما يخفض احتمالات التصادم الإجمالية.

وفي سياق متصل، أوضحت الشركة أن أحد أقمارها الصناعية، ضمن شبكة تضم نحو 10 آلاف قمر صناعي، شهد انخفاضاً سريعاً في مداره بنحو 4 كيلومترات، في مؤشر على احتمال وقوع انفجار على متنه.

ويأتي ذلك بعد إعلان «ستارلينك» في ديسمبر الماضي عن تعرض أحد أقمارها لخلل في الفضاء، أسفر عن تراكم كمية محدودة من الحطام وانقطاع الاتصال بالقمر الصناعي على ارتفاع 418 كيلومتراً، في حادثة نادرة نسبية ضمن عمليات عملاق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً حاداً في عدد المركبات الفضائية العاملة في مدار الأرض، مع تسابق الدول والشركات على نشر عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي وغيرها من الخدمات مثل الاتصالات وتصوير الأرض.

وتعد «سبيس إكس» أكبر مشغل للأقمار الصناعية في العالم من خلال شبكة «ستارلينك»، التي توفر خدمات الإنترنت عريض النطاق للمستهلكين والحكومات والشركات.