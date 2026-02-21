نحتفي اليوم بثلاثة قرون من تاريخ عريق، نعتز فيه بماضٍ مجيد، ومسيرة وطن شُيّدت دعائمها بعزيمة راسخة وإخلاص صادق، تحت راية التوحيد والوحدة. ونستلهم من هذا الإرث ترسيخ الانتماء الوطني وبناء المستقبل، لتبقى المملكة العربية السعودية شامخة بين الأمم، راسخة المكانة، ثابتة المبادئ، فمنذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- وهي مستمرة، عبر مراحلها التاريخية الثانية والثالثة، في تسطير صفحات مشرقة من الوحدة واستدامة الأمن والاستقرار، وتؤسس نهجاً راسخاً في التنمية والازدهار والرخاء.

ويمضي الوطن اليوم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- برؤية وطنية طموحة وخطى واثقة نحو مستقبل يزدهر بالمنجزات ويعانق طموحات الأجيال، ويسير بثبات وعزم في تعزيز المنظومة الأمنية لمواكبة متطلبات كل مرحلة من المتغيرات الأمنية والتطورات التقنية، بما يضمن الارتقاء المستمر بكفاءتها وقدراتها وجاهزيتها لمواجهة كافة التحديات الأمنية.

أسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ بلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء والتطور في ظل قيادتنا الحكيمة.