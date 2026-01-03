كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو احتمالية إبرام صفقة تبادلية بين نادي الهلال وإنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كانسيلو على رادار إنتر ميلان

ويُعد الظهير الأيمن للهلال، البرتغالي جواو كانسيلو، أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إنتر ميلان، في ظل استمرار خروجه من القائمة المحلية بقرار من المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.

عرض تبادلي محتمل

وأوضح رومانو، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن إنتر ميلان قد يعرض أحد مدافعيه، فرانشيسكو أتشيربي أو ستيفان دي فري، على الهلال، مقابل الحصول على خدمات كانسيلو.

وأضاف خبير الانتقالات أن كانسيلو سيحسم مستقبله قريباً، حيث تجري مناقشات مع وكيله خورخي مينديز.

نجم الهلال ينتظر برشلونة

وأشار رومانو إلى أن كانسيلو يُبدي حماساً للعودة مجدداً إلى صفوف برشلونة، لكنه يترقب موقف النادي الكتالوني النهائي من الدخول في الصفقة.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويرتبط كانسيلو بعقد مع الهلال يمتد حتى 30 يونيو 2027، وتُقدَّر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».