عبادي الجوهر لـ «عكاظ»: «ما نبي نزعل النصراوية»

شهد مسرح موسم الرياض ليلة فنية استثنائية، حيث أطرب الفنان عبادي الجوهر الجمهور بمجموعة من أغانيه الخالدة، وسط تفاعل واسع من الحضور الذين ردّدوا معه النغمات الطربية والحنين إلى روائع الزمن الجميل.

وخلال لقاء مع «عكاظ»، علق الجوهر بروح مرحة على الأجواء قائلاً: «ما نبي نزعل النصراوية»، ما أثار ضحك الجمهور وأكد أن الفن يظل جسرًا يجمع الجميع ويمنحهم مساحة للفرح والمحبة.

ومن جانبها، عبّرت الفنانة أميمة طالب عن حبها الكبير لجمهور الرياض، معتبرة العاصمة محطة مهمة في مسيرتها الفنية، وكشفت عن أمنيتها تقديم عمل مشترك مع عبادي الجوهر، مشيدة بمكانته الفنية وقيمته في الساحة الغنائية.

وأشارت أميمة طالب إلى حرصها على تقديم الأغنية الخليجية بروحها الأصيلة، وفتحت حفلها بمفاجأة للجمهور بأغنية فنان العرب محمد عبده «وين أحب الليلة»، وسط تصفيق حار وتفاعل واضح من الحضور.

وتنوّعت أغانيها بين الطرب والإحساس، منها: (مارق الرياض، وش أخباره، ناسي حي، في الظل، ضيعت منك، يشغلك، خاتم الأحباب، بترجع، هلا يا حزن، كرهت الحب، الساعة كم، الفين باب، بلغ سلامي، والخيزرانة).

ليلة جمعت نغمة عبادي الجوهر الأصيلة مع حضور أميمة طالب المتجدد، لتؤكد أن موسم الرياض أصبح منصة تجمع كبار الطرب، مقدمة للجمهور ليالي موسيقية لا تُنسى، حيث المزج بين الطرب الأصيل وروح العصر.