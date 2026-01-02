فيما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه بدءا من شهر يناير الجاري سيلزم صاحب العمل بتحويل راتب العمالة المنزلية بشكل شهري على المحافظ الإلكترونية للعمالة المنزلية، إلا أن الوزارة كشفت عن وجود استثناء لفئة من العمالية المنزلية، إذ بينت أن العامل إذا كان في فترة التجربة ( 3 أشهر ) ولم يتم إصدار إقامة له، فإن صاحب العمل لن يلزم بتحويل الراتب إلكترونيا إلى العامل في فترة التجربة.

وكانت الوزارة قد بدأت في شهر يوليو لعام 2024 مراحل تطبيق تحويل راتب العمالة المنزلية إلكترونيا، إذ اشترطت في تلك الفترة تحويل الراتب إلكترونيا للعمالة المنزلية الجديدة القادمة إلى المملكة لأول مرة، ثم في 1 يناير من عام 2025 اشترطت على أصحاب العمالة المنزلية ممن لديهم 4 عمال منزليين فأكثر تحويل راتب العمالة إلكترونيا، وفي 1 يوليو 2025 أصبحت إلزامية على أصحاب العمل ممن لديهم 3 عمال فأكثر، وفي شهر أكتوبر الماضي بدأ تطبيق التحويل الإلزامي لمن لديهم عاملان منزليان فأكثر، وخلال شهر يناير الجاري أصبحت إلزامية على الجميع.