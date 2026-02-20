وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حكم المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية بأنه «مخيب للآمال للغاية»، معرباً عن استيائه من بعض قضاة المحكمة.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي بعد ساعات من صدور الحكم اليوم (الجمعة)، إنه يشعر بالخجل من بعض القضاة لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما اعتبره صواباً لمصلحة الولايات المتحدة، معتبراً أن القرار «يقف ضد ما يجعل أمريكا قوية وصحية وعظيمة مجدداً».

وفي المقابل، أشاد بالقضاة الثلاثة الذين عارضوا الحكم، وأضاف أن من صوّتوا لإبطال الرسوم يمثلون، بحسب وصفه، وصمة عار على الأمة، واصفاً مواقفهم بأنها رفض تلقائي لأي خطوة تعزز قوة الولايات المتحدة.

وأشار ترمب إلى إن دولاً أجنبية تحتفل بقرار المحكمة، معتبراً أنها كانت تستفيد من السياسات التجارية السابقة على حساب الولايات المتحدة، لكنه أكد أن هذا الاحتفال «لن يدوم طويلاً».

وادعى، من دون تقديم أدلة، أن المحكمة تأثرت بمصالح أجنبية وبحركة سياسية وصفها بأنها أصغر بكثير مما يعتقده البعض، مؤكداً أن إدارته ستلجأ إلى بدائل أخرى لتعويض الرسوم التي تم إبطالها.